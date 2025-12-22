Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA

Policiales

Denuncian amenazas a testigos del crimen de Agustín González en Tolosa

Denuncian amenazas a testigos del crimen de Agustín González en Tolosa
22 de Diciembre de 2025 | 15:20

Escuchar esta nota

La investigación por el homicidio de Agustín González en La Plata sumó un episodio de extrema gravedad tras la detención de Gonzalo Albornoz, quien se encontraba evadido de la Justicia. Con su arresto, el expediente avanzó de manera decisiva y se consolidó la hipótesis de una participación conjunta con agravantes, tal como venían reclamando los padres de la víctima y su representación legal.

Al comparecer ante el fiscal, Albornoz no solo dio su versión de los hechos sino que introdujo un elemento que encendió alertas dentro del proceso: afirmó que testigos que podrían declarar en la causa habrían sido objeto de amenazas para condicionar sus testimonios. Según dijo, estas acciones se habrían intensificado a medida que la causa tomó mayor gravedad.

El acusado apuntó directamente al círculo familiar de otro de los imputados, señalando al padre de uno de ellos como presunto responsable de estas presiones. Ese planteo quedó incorporado formalmente al expediente y comenzó a ser analizado por la fiscalía, que evalúa la posibilidad de abrir actuaciones específicas ante la eventual existencia de maniobras destinadas a obstaculizar la investigación.

Para la familia de González, las últimas resoluciones judiciales representaron un respaldo a su reclamo inicial, aunque la denuncia por amedrentamientos agrega una nueva preocupación. La causa avanza ahora no solo con el desafío de esclarecer el crimen, sino también con la necesidad de garantizar que los testigos puedan declarar sin miedo y que el proceso judicial se desarrolle sin interferencias.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Qué se sabe de la muerte de una joven en City Bell: dudas e interrogantes

Presentan a Nacho Fernández, en su retorno a Gimnasia

Domínguez, ¿se va o se queda en Estudiantes? El hincha lo pide, el DT tiró un mensaje y su continuidad se define en breve

Subió a $25.000 el bono para consultas médicas en La Plata

Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata

“De a poco ”: mejora la salud de Christian Petersen

Un hombre tenía sexo en su auto y acabó a los tiros

Cristina está bien y Milei le mandó un mensaje
+ Leidas

Qué se sabe de la muerte de una joven en City Bell: dudas e interrogantes

Subió a $25.000 el bono para consultas médicas en La Plata

Cristina está bien y Milei le mandó un mensaje

Domínguez, ¿se va o se queda en Estudiantes? El hincha lo pide, el DT tiró un mensaje y su continuidad se define en breve

Desde Rosario hablan de un partido “revancha”

La emoción de Nacho Fernández en su vuelta a Gimnasia: "Esperé mucho este momento, estoy muy contento de estar acá"

Cuando el Barba marcó al Pipa

La curiosa historia de González Pirez
Últimas noticias de Policiales

VIDEO.- Salidera millonaria en La Plata: dos ladrones cayeron tras una larga persecución

Le robó el perro a su vecina en Los Hornos: la policía lo recuperó y ella quedó imputada

VIDEO. El drama de una familia de La Plata: así rompieron la puerta y se llevaron a una beba

Conmoción en La Plata: murió un hombre que quedó atrapado en un incendio
La Ciudad
Caos de tránsito en el centro de La Plata: "Acamparemos en las calles si no nos responden"
Lunes con cortes de luz y falta de agua en La Plata: las quejas de los lectores en los barrios
Paritaria con estatales y docentes: la Provincia convocará a los gremios para enero
Ya se inauguró el segundo tramo de la nueva avenida 60 en Los Hornos
VIDEO. Regalos de Navidad: las jugueterías de La Plata se mueven al ritmo de las promociones bancarias
Espectáculos
Mauro Icardi aterrizó en Argentina junto a la China Suárez para ir a buscar a sus hijas
Escalofriante relato de los testigos que salvaron a Christian Petersen: el dramático minuto a minuto
¿Tenés hora? El modelo de reloj de Franco Colapinto, una joya suiza de máxima exclusividad, tope de gama
Pato Galmarini festejó sus 83 años: amoroso mensaje de Moria Casán, detalles y fotos del cumple
Tini fue operada y estuvo acompañada por de Paul: los motivos de la intervención quirúrgica
Información General
Controles por tierra... ¡y por aire!: habrá drones en las rutas bonaerenses para detectar infracciones de tránsito
Criar un hijo ya cuesta más de $570 mil por mes
La importación de ropa usada creció por 40 y preocupa el riesgo sanitario
Los números de la suerte del lunes 22 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
La salud de Cristina Kirchner: militantes hicieron una vigilia y acampan en el Sanatorio Otamendi
Deportes
Operaron a Santiago Arzamendia: el nuevo parte médico y cómo sigue su recuperación
La emoción de Nacho Fernández en su vuelta a Gimnasia: "Esperé mucho este momento, estoy muy contento de estar acá"
VIDEO. Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó a lo campeón un año soñado
Domínguez, ¿se va o se queda en Estudiantes? El hincha lo pide, el DT tiró un mensaje y su continuidad se define en breve
La curiosa historia de González Pirez

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla