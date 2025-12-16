Libros, pósters y juegos de EL DIA a precios increíbles: mañana termina la preventa para suscriptores y el jueves se abre a todo público

Desde hoy y hasta mañana se podrá aprovechar la gran promoción de EL DIA con importantes descuentos en la venta de distintos artículos, como libros o juegos infantiles, o para futboleros ejemplares de Estudiantes y Gimnasia. Los descuentos serán sólo para suscriptores que paguen la adhesión al diario de papel o a l portal www.eldia.com, con tarjeta de crédito. Pero ya el jueves se abrirá para todo público, aunque sin los beneficios que sí obtienen los suscriptores.

Como se dijo, la preventa comenzó hoy en diagonal 80 Nº 817, de 9 a 18 horas, y continuará mañana bajo la misma modalidad. Además si la compra supera los 50 mil pesos, el envío será sin cargo a domicilios de La Plata, Berisso y Ensenada, con la entrega dentro de las 72 horas desde el momento de su pedido.

Los suscriptores también seguirán participando de sorteos como el que se realizará en marzo que, además de un celular Samsung Galaxy A36 5G, podrán ganar importantes premios.

Promo de EL DIA: productos y precios

A precios reducidos hasta mañana se podrán adquirir:

Libros infantiles de Disney, las colecciones: “Historias con Esténciles” $25.000. Otros títulos disponibles: Cars, Camino a la Victoria, Frozen, El Amor de Dos Hermanas, Minnie, Días de Diversión, La Guardia del León, Un Gran Rugido, “Mi Primer Xilófono”, a $20.000 cada uno. También el libro para colorear “Happy Moments” con 6 lápices a $10.000.

Autos de colección miniatura de Ferrari a $12.000. Dominó de Madera $7.000. Juego de cartas UNO $4.000.

Además, el libro “Una Estrella Más” y de regalo una remera del León a $13.000

O el Suplemento Especial “Historias de una Pasión”, con una remera del Lobo de regalo a $13.000.

Los almanaques del Lobo o el León 2026 a $3.000.

El reciente póster para albirrojos “Socios del Gol”, a $2.500. Foto de la primera página del diario EL DIA cuando Estudiantes se coronó como Campeón Intercontinental en Manchester, a $3.000.

La oferta es válida hasta agotar stock y se podrá adquirir un máximo de 3 unidades por suscriptor.

Como se dijo, estos productos a estos valores pueden ser suyos hasta mañana ya que desde el jueves la venta se abrirá para el público en general, sin los descuentos especiales de la promoción.