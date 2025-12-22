Le robó el perro a su vecina en Los Hornos: la policía lo recuperó y ella quedó imputada

Un insólito robo ocurrió en la misma cuadra de Los Hornos, en 132 entre 79 y 80. Una vecina sustrajo de la casa de otra nada menos que un perro raza bulldog francés y pudo ser recuperado gracias a la intervención policial de la fuerza bonaerense.

Por medio de un operativo sin antecedentes, este sábado se llevó a cabo un allanamiento en la propiedad de la mujer señalada por “averiguación de ilícito” que avanzó en la UFI nº 16 y el Juzgado de Garantías nº 6.

Tras el allanamiento se pudo dar con el paradero de la mascota y la mujer de 63 años, señalada como responsable, quedó detenida en la comisaría Tercera. La dueña del perro denunció el robo de su mascota el pasado 22 de octubre y apuntó contra su vecina por este hecho.

Por medio de tareas investigativas y un amplio operativo, se ubicó al bulldog francés en la vivienda posteriormente allanada. Tanto así que los agentes dispuestos en la investigación lo vieron jugando en el patio delantero.