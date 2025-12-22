Mauro Icardi aterrizó en Argentina junto a la China Suárez para ir a buscar a sus hijas

VIDEO.- Salidera millonaria en La Plata: dos ladrones cayeron tras una larga persecución
VIDEO.- Salidera millonaria en La Plata: dos ladrones cayeron tras una larga persecución
El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a quedar este lunes en primer plano luego de que la Justicia resolvió que las hijas de la ex pareja pasen la Navidad con su padre, quien llegó desde Turquía junto a Eugenia “China” Suárez y se dirigió hacia el edificio de Núñez donde se concretará el encuentro con las niñas.
El fallo establece que Icardi podrá estar con sus hijas hasta el 27 de diciembre, cuando deberán regresar con su madre, ya que, la Justicia entendió que el futbolista tiene compromisos laborales impostergables, mientras que Wanda puede reorganizar las fechas festivas sin afectar su agenda.
El vuelo de Icardi aterrizó en Aeroparque Jorge Newbery alrededor de las 12.45 y, en cuanto al encuentro con sus hijas, el protocolo previsto es similar a los anteriores con el ingreso de Icardi por una entrada lateral, el traslado interno de las niñas para evitar la exposición mediática y un fuerte control del movimiento de vehículos.
La resolución judicial también obligó a Wanda a modificar sus planes para las Fiestas, ya que la empresaria tenía previsto viajar a Punta del Este junto a su familia, pero, como ocurrió el año pasado, las niñas no pueden salir del país sin autorización del padre, permiso que en esta oportunidad no fue concedido.
