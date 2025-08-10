Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Un dato sobre el fentanilo contaminado compromete a los dueños del laboratorio

Hasta el momento, la Justicia logró recuperar solamente 64.003 ampollas.

Un dato sobre el fentanilo contaminado compromete a los dueños del laboratorio
10 de Agosto de 2025 | 08:58

Escuchar esta nota

La investigación judicial por el fentanilo contaminado, que ya contabiliza al menos 68 muertes y decenas de afectados graves en hospitales públicos y privados de todo el país, sumó un elemento que podría complicar a los responsables de las farmacéuticas involucradas.

Adriana Francese, abogada que representa a familiares de las víctimas, reveló que el lote 31202 —uno de los que contenía bacterias letales— fue fabricado el 18 de diciembre de 2024 y liberado al mercado el 4 de enero de 2025, en un lapso de apenas 17 días.

“No dan los tiempos para poder controlar la proliferación bacteriana de esas ampollas”, advirtió la letrada en diálogo con El Corresponsal de TN.

Ese lote, con vencimiento en septiembre de 2026, incluía 154.530 ampollas producidas por HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A.. El 11 de marzo, la ANMAT ordenó su prohibición tras confirmar la presencia de las bacterias Klebsiella pneumoniae Ralstonia pickettii. Para entonces, más de 33.000 dosis ya habían sido aplicadas, en su mayoría a pacientes internados en terapia intensiva.

Francese también señaló que existen “fallas constantes en la fabricación”, sin dar detalles por tratarse de información reservada en la causa.

La investigación en el fuero federal de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, derivó en el embargo de 24 personas y la prohibición de salida del país, entre ellas Ariel García Furfaro, señalado como principal responsable de las firmas. El magistrado espera ahora los resultados del Instituto Malbrán, que determinarán si las bacterias halladas en las víctimas coinciden con las detectadas en las ampollas.

El caso también escaló al plano político. La diputada del PRO Silvana Giudici impulsó en el Congreso la creación de una comisión investigadora, aunque la iniciativa fracasó por falta de quórum. “Este laboratorio jamás debió haber sido habilitado”, cuestionó la legisladora.

En paralelo, la ANMAT ratificó que HLB Pharma no cuenta con habilitación vigente para fabricar ni comercializar medicamentos y que operaba desde hace años en condiciones irregulares.

El impacto sanitario es dramático: el Hospital Italiano de La Plata reportó más de 15 muertes tras aplicar 1.300 dosis del lote 31202; en Santa Fe las víctimas superan las 40; y en Córdoba un bebé de tres meses permanece internado en estado grave.

Hasta el momento, la Justicia logró recuperar 64.003 ampollas; otras 45.391 están en depósitos judiciales y 11.405 siguen localizadas pero sin retirar. El resto ya fue administrado a pacientes.

