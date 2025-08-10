Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Policiales

A un año del trágico choque en 7 y 49

10 de Agosto de 2025 | 09:47

Escuchar esta nota

Ana Carolina Fiorino, una médica de 41 años, murió hace exactamente un año tras ser embestida por un Renault Clío negro, cuando viajaba como acompañante a bordo de un Nissan March blanco. El violento impacto la mató en el acto. El pasado viernes, otra vez el escenario fue la esquina de 7 y 49, cruce que se encuentra en pleno centro platense y que se ha convertido en una verdadera trampa mortal, donde la velocidad y la imprudencia ya se han cobrado más de una vida.

En las imágenes de las cámaras de la Comuna se observó que cerca de las 7.30 de aquel 10 de agosto del 2024, el Clío negro, que venía por calle 7 a alta velocidad, cruzó en rojo un semáforo en la calle 50. En la cuadra siguiente se topa con el March blanco y lo embiste de lleno sobre la parte delantera del costado derecho, donde se encontraba sentada Ana Carolina Fiorino. Tras ello el Renault pegó contra uno de los carteles que señalan las calles y contra el semáforo, y gracias a eso no arremetió contra un grupo de personas que se encontraba en la esquina. El Nissan quedó cruzado sobre la avenida. Un milagro dentro de la desgracia.

El único responsable del hecho está detenido y va camino a un Juicio por Jurado acusado de "homicidio doloso". Se trata del abogado platense Maximiliano Insaurralde, quien declaró que no recuerda nada de lo ocurrido y describió una noche previa de consumo de cocaína, alcohol y clonazepán.

La causa principal que surge como conclusión de las pericias indican que el conductor circulaba a altísima velocidad y no respetó la señal de semáforo en rojo en dos de las intersecciones que atravesó instantes antes del impacto mortal.

De milagro la magnitud de la tragedia no fue mayor. No solo Roldán y el propio Insaurralde pudieron haber muerto en ese momento, sino también el grupo de peatones que a esa hora de la madrugada estaba sobre la esquina hacia la cual se desvió uno de los autos. La columna del semáforo y del cartel nomenclador de la calle frenó la carrera y evitó un atropellamiento de al menos seis personas, dos de la cuales de todos modos sufrieron golpes con algunas partes del auto. El registro fílmico del momento es contundente.

LE PUEDE INTERESAR

Un dato sobre el fentanilo contaminado compromete a los dueños del laboratorio

LE PUEDE INTERESAR

Inseguridad agobiante: se resistió y evitó que le sacaran el auto

OTRO ACCIDENTE Y OTRA IMPRUDENCIA EN 7 Y 49

La mañana del viernes pasado comenzó accidentada en pleno centro de La Plata, donde a un año casi del fatal accidente por una imprudencia al volante, ocurrió nuevamente otro fuerte siniestro vial entre dos vehículos en la transitada esquina de la avenida 7 y 49.

Todo sucedió pasadas las diez de la mañana, cuando la conductora de una camioneta marca Fiat modelo Toro, circulaba por la avenida 7 y habría cruzado el semáforo en rojo, impactando del lado derecho con el rodado marca Fiat modelo Idea que cruzaba por 49 y en el que iban cuatro personas. De milagro, no hubo que lamentar heridos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad

El sexo después de los 80: el secreto íntimo de Cormillot que reaviva un tema que pocos hablan y todos quieren saber

Crece la polémica por los padrones y el litigio judicial: ¿Qué ocurrirá finalmente en Provincia?

Tragedia en Berisso: dos jubilados murieron en un incendio en su vivienda

Paritaria bonaerense a cuarto intermedio: hubo oferta de aumento a estatales y docentes, pero "insuficiente" para los gremios

El escándalo de las facturas truchas en La Plata: de quiénes son los palcos embargados en UNO

En Atenas, Milei encabezará otro acto en La Plata para impulsar la campaña en Provincia

¿Hubo impericia? La trama de la turbulenta llegada de Marcos Rojo a Racing y por qué no podrá jugar
+ Leidas

Venden sin receta un medicamento restringido

Alternativas al apellido Kirchner, la visión libertaria y el estallido del centro

VIDEO. En alerta por el servicio del agua: cómo es vivir bajo el riesgo del arsénico

De la granja a la góndola, hasta el doble por un maple

En Villa Elvira, el barrio cerrado que busca proteger a los jubilados

Ultima detalles para su visita a Paraguay

¡A bailar!: ejercicio con diversión, conexión y salud integral

Los Tilos sigue haciendo historia en el Top 12
Últimas noticias de Policiales

Un dato sobre el fentanilo contaminado compromete a los dueños del laboratorio

Inseguridad agobiante: se resistió y evitó que le sacaran el auto

La historia de los Acuña, los gemelos absueltos de la más terrible acusación

Revés para la madre del detenido por femicidio
La Ciudad
Mirá GRATIS el listado de Empleos en La Plata: si buscas trabajo, no te pierdas estas oportunidades
¡Súper Cartonazo por 4 millones! Los números de este domingo 10 de agosto
Cuenta DNI de Banco Provincia: las promociones de este domingo 10 de agosto
Domingo fresco pero para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
VIDEO. En alerta por el servicio del agua: cómo es vivir bajo el riesgo del arsénico
Deportes
La agenda deportiva del domingo hace rodar la pelota: horarios, partidos y TV
VIDEO. Clima caliente: Boca se salvó de otro papelón
Ni con el gol de Giménez pudo quebrar el maleficio
Un cuestionado Russo se fue sin dar declaraciones
Russo sorprendió con Cavani de titular
Espectáculos
Lucía Galán habló del duro momento de salud que vivió: "Situaciones extremas"
Wanda Nara y Nora Colosimo: señales de reconciliación tras meses de distanciamiento
La Agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
“Homo Argentum”: Guillermo Francella y una actuación camaleónica en 16 actos
Impacto profundo: cómo las bombas atómicas cambiaron el cine de Japón
Información General
Glaciares argentinos: se redujeron 42% en 30 años
Fin de la polémica por el pato Juan en Mendoza
El 76% de los usuarios sufrieron fraude digital
El sexo después de los 80: el secreto íntimo de Cormillot que reaviva un tema que pocos hablan y todos quieren saber
Podrá verse este finde desde La Plata: expectativa por la “parada planetaria”, un fenómeno astronómico poco frecuente

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla