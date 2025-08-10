A un año del trágico choque en 7 y 49

El Senado apura el tratamiento de las leyes aprobadas en Diputados
Escuchar esta nota
Ana Carolina Fiorino, una médica de 41 años, murió hace exactamente un año tras ser embestida por un Renault Clío negro, cuando viajaba como acompañante a bordo de un Nissan March blanco. El violento impacto la mató en el acto. El pasado viernes, otra vez el escenario fue la esquina de 7 y 49, cruce que se encuentra en pleno centro platense y que se ha convertido en una verdadera trampa mortal, donde la velocidad y la imprudencia ya se han cobrado más de una vida.
En las imágenes de las cámaras de la Comuna se observó que cerca de las 7.30 de aquel 10 de agosto del 2024, el Clío negro, que venía por calle 7 a alta velocidad, cruzó en rojo un semáforo en la calle 50. En la cuadra siguiente se topa con el March blanco y lo embiste de lleno sobre la parte delantera del costado derecho, donde se encontraba sentada Ana Carolina Fiorino. Tras ello el Renault pegó contra uno de los carteles que señalan las calles y contra el semáforo, y gracias a eso no arremetió contra un grupo de personas que se encontraba en la esquina. El Nissan quedó cruzado sobre la avenida. Un milagro dentro de la desgracia.
El único responsable del hecho está detenido y va camino a un Juicio por Jurado acusado de "homicidio doloso". Se trata del abogado platense Maximiliano Insaurralde, quien declaró que no recuerda nada de lo ocurrido y describió una noche previa de consumo de cocaína, alcohol y clonazepán.
La causa principal que surge como conclusión de las pericias indican que el conductor circulaba a altísima velocidad y no respetó la señal de semáforo en rojo en dos de las intersecciones que atravesó instantes antes del impacto mortal.
De milagro la magnitud de la tragedia no fue mayor. No solo Roldán y el propio Insaurralde pudieron haber muerto en ese momento, sino también el grupo de peatones que a esa hora de la madrugada estaba sobre la esquina hacia la cual se desvió uno de los autos. La columna del semáforo y del cartel nomenclador de la calle frenó la carrera y evitó un atropellamiento de al menos seis personas, dos de la cuales de todos modos sufrieron golpes con algunas partes del auto. El registro fílmico del momento es contundente.
OTRO ACCIDENTE Y OTRA IMPRUDENCIA EN 7 Y 49
La mañana del viernes pasado comenzó accidentada en pleno centro de La Plata, donde a un año casi del fatal accidente por una imprudencia al volante, ocurrió nuevamente otro fuerte siniestro vial entre dos vehículos en la transitada esquina de la avenida 7 y 49.
Todo sucedió pasadas las diez de la mañana, cuando la conductora de una camioneta marca Fiat modelo Toro, circulaba por la avenida 7 y habría cruzado el semáforo en rojo, impactando del lado derecho con el rodado marca Fiat modelo Idea que cruzaba por 49 y en el que iban cuatro personas. De milagro, no hubo que lamentar heridos.
