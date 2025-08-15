Feriado muy fresco en la Región: ¿cómo estará el finde de semana en La Plata?

La semana en La Plata y alrededores cierra con buenas condiciones del clima, mientras se mantiene el frío extremo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un viernes con cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a ligeramente nublado en la tarde y parcialmente nublado en la noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 4 grados de mínima y 12 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

El fin de semana arrancaría con un repunte en las temperaturas, que se esperan de entre 5 y 13 para el sábado; con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y probabilidad de lluvias aisladas en la tarde y noche.

Para el domingo del Día del Niño regresarían las buenas condiciones del clima, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y marcas térmicas de entre 9 y 16 grados.