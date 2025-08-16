Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Elecciones 2025

¿Lista de papel o boleta única? Cómo se vota el 7 de septiembre en Brandsen

ESPACIO PATROCINADO.- El 7 de septiembre se vota en la provincia de Buenos Aires para elegir legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares de los municipios

16 de Agosto de 2025 | 04:00
16 de Agosto de 2025 | 04:00

Escuchar esta nota

 

El próximo 7 de septiembre los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires que figuren en el padrón electoral de 2025, elegirán a los representantes de la mitad de la Legislatura provincial, concejales municipales y consejeros escolares

Para los comicios  se mantendrá la tradicional boleta partidaria a la hora de sufragar. El Ministerio de Gobierno de la Provincia estableció que “conserva plena vigencia la boleta partidaria, sistema que ha demostrado ser ágil, robusto y confiable, y que el electorado conoce y valora”.

¿Cómo es este sistema de votación?

En estas elecciones se vota con boletas partidarias tradicionales papel de dos cuerpos: una para cargos provinciales y otra para municipales.

El día de la votación debe llevarse el documento argentino vigente y actualizado, y presentarlo a la autoridad de la mesa. Esa persona hará entrega de un sobre vacío y firmado, y el DNI quedará en la mesa mientras se ingresa al cuarto oscuro. 

Allí habrá una boleta de dos cuerpos por cada partido político con sus candidatos y candidatas. Una vez elegido, se ingresará la boleta en el sobre que tiene que ser cerrado.  

Al salir del cuarto oscuro, se deberá ingresar el sobre cerrado en la urna. La autoridad de mesa dará una constancia de emisión del voto junto al DNI. Para finalizar, hay que firmar el padrón.

¿Cuáles son los documentos válidos para votar el 7 de septiembre?

Para emitir tu voto, los únicos documentos válidos para sufragar son:

  • DNI tarjeta, incluso si figura la leyenda “no válido para votar”

  • DNI libreta celeste o verde

  • Libreta Cívica

  • Libreta de Enrolamiento

Siempre hay que presentarse con el mismo ejemplar que figura en el padrón o uno más nuevo. Llevar uno anterior puede invalidar el voto. Tampoco se aceptan versiones digitales del DNI.

Elecciones 2025: ¿Dónde voto?

En el sitio web Elecciones Bonaerenses se puede consultar qué se vota según la sección electoral y el municipio al que cada uno pertenece, el lugar dónde se vota, el número de mesa de votación y el número de orden que identifica a cada ciudadano/a.

Para poder votar necesitás ser mayor de 16 años al momento de la votación. Las elecciones son obligatorias para quienes tengan entre 18 y 70 años de edad.

 

 

 

