Sábado fresco, húmedo y con probabilidad de lluvias: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?

Arranca el fin de semana en La Plata y alrededores que se espera con condiciones inestables del clima, mientras se mantiene el frío extremo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un sábado con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y probabilidad de lluvias aisladas en la tarde y noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 5 grados de mínima y 11 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

Para el domingo del Día del Niño regresarían las buenas condiciones del clima, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y marcas térmicas de entre 7 y 15 grados.

Del mismo modo, el lunes también tendría cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 10 y 18 grados.