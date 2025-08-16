Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $8.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA para controlar

La Ciudad

Sábado fresco, húmedo y con probabilidad de lluvias: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?

El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para el inicio del fin de semana, que se mantiene con mucho frío y podría tener lluvias.

Sábado fresco, húmedo y con probabilidad de lluvias: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
16 de Agosto de 2025 | 07:14

Escuchar esta nota

Arranca el fin de semana en La Plata y alrededores que se espera con condiciones inestables del clima, mientras se mantiene el frío extremo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un sábado con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y probabilidad de lluvias aisladas en la tarde y noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 5 grados de mínima y 11 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

Para el domingo del Día del Niño regresarían las buenas condiciones del clima, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y marcas térmicas de entre 7 y 15 grados.

Del mismo modo, el lunes también tendría cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 10 y 18 grados.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores

VIDEO. ¡Sorpresa! La futurista Tesla Ciber Truck, en La Plata

Viral | Un hombre vencido: Coroniti chapó en vivo con la actriz porno Cam Nair y le dijo "te amo"

¿Quién era el joven que murió atropellado en Ruta 2?

¿Qué hacemos el finde? Música, shows, cine, teatro y más en La Plata

"Estropeaste la vida de mi hijo": la mamá del joven de 18 años que murió en La Plata por fentanilo cruzó en vivo al dueño del laboratorio

Orfila podría repetir el mismo once en el Lobo

IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses
+ Leidas

José Sosa: “No nos podemos confiar ni subestimar a nadie”

Una ex vedette iría como diputada nacional

Mueve el banco: primera vez para Yangali y vuelve Enzo Martínez

La Justicia de EE UU suspendió la entrega del 51% de acciones de YPF

“Un salario mínimo de $2 millones financiado con impuestos a grandes fortunas”

Un gran problema en la banda izquierda: ¿quién jugará?

Como las frecuencias, las aplicaciones del micro atrasan a la gente

VIDEO. Malestar por la violencia en el Albert Thomas
Últimas noticias de La Ciudad

Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: sábado con una promo especial en la Región

¡Súper Cartonazo por $8.000.000! Estos son los números que salieron hoy sábado en EL DIA

Día del Niño en la era digital: en electrónica, de $30.000 para arriba

Como las frecuencias, las aplicaciones del micro atrasan a la gente
Deportes
José Sosa: “No nos podemos confiar ni subestimar a nadie”
Mueve el banco: primera vez para Yangali y vuelve Enzo Martínez
Estupor por la muerte de Ramón Maddoni
Russo busca unidad y lleva a todos a Mendoza
San Lorenzo y Everton se repartieron los puntos
Policiales
Un auto ardió en llamas en la zona oeste de La Plata
“La plata o te corto la oreja”: dramático asalto a una pareja de jubilados
Otra joven vida perdida por la inseguridad vial
Tres policías ayudaron a una mujer a dar a luz
VIDEO. El doloroso descargo de la madre de una de las víctimas por el fentanilo
Información General
Canasta de crianza: en julio duplicó a la inflación
Lecciones del pasado para adaptarse al calentamiento
Fracasó el acuerdo global contra la contaminación plástica
Los números de la suerte del sábado 16 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses
Espectáculos
La agenda de este sábado en La Plata para disfrutar con la familia
Tini y De Paul, camino al altar: todo lo que se sabe de su esperada boda
Vuelve La Beriso: “No callarse forma parte de una banda de rock”
More Rial y un nuevo papelón: terminó a los botellazos en un boliche
Icardi volvió al fútbol y la China lo festejó

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla