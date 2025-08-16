No repunta: el consumo masivo de julio reflejó una nueva caída con respecto al año pasado

A pesar de la suba mensual del 3,4%, el consumo masivo sigue sin repuntar en comparación con julio del 2024, y se contrajo 4,3%, según la consultora Focus Market.

La información fue difundida junto a datos del lector de códigos Scanntech (que se encarga de observar 756 puntos de venta de todo el país).

En cuanto a la cantidad de tickets, el número total frente al mes anterior aumentó 2,1% y las unidades por ticket también subieron 0,6% frente a junio.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el consumo repunta con respecto al mes previo con un aumento del 6,6%, pero se mantiene en números negativos en relación a julio del año pasado, donde se reporta una pérdida del 11,7%.

Lo mismo ocurre en el interior del país, donde según la consultora, el consumo se incrementó un 9,3% mensual, pero decreció, a menor escala, interanualmente (1,2%).

En la facturación, dentro del AMBA aumentó 6,4% mensual, mientras que en el interior subió un 10,1% frente a junio del 2025.

Con respecto a las unidades vendidas, crecieron 0,6% intermensual y 5,9% contra el mismo mes del año pasado. El ticket promedio subió 1,5% contra el sexto mes del año y 34% interanual.

“Hoy, en un contexto de desaceleración inflacionaria y mayor previsibilidad en la variación futura de precios, el patrón de compra se está normalizando”, sostuvo Damián Di Pace, director de Focus Market.

El economista agregó que los hogares “ya no sienten la urgencia de acopiar” sino que “reponen con mayor regularidad y en volúmenes más ajustados a la necesidad inmediata”.

“Hay un giro en el ciclo macroeconómico: la estabilidad relativa de precios, aun con niveles altos, reduce el incentivo al adelantamiento del gasto y permite reasignar ingresos hacia otros rubros, como es el gasto en servicios”, describió Di Pace.

Explicó que el desafió para las empresas de consumo masivo será “adaptarse a un mercado que deja atrás el ‘pico de ventas por stockeo’ y se orienta hacia una demanda más estable, pero menos voluminosa en cada acto de compra”.

Tras un 2024 marcado por la inercia inflacionaria y la incertidumbre sobre el valor del dinero, los consumidores argentinos habían adoptado un comportamiento defensivo: adelantaban compras, acumulaban mercadería no perecedera y se “refugiaban” en el stock como una forma de preservar poder adquisitivo frente a aumentos de precios vertiginosos. Aún con el movimiento del dólar en el mes de julio, ese comportamiento no está convalidado por una nueva demanda que exige al canal comercial mayorista y minorista asociar su negocio a la rotación y no al stockeo, concluyó el director de Focus Market.

