Milei almorzó con integrantes de su gabinete y dijo “poné a Francella”

16 de Agosto de 2025 | 03:02
Edición impresa

El presidente Javier Milei encabezó una extensa reunión de equipo, que incluyó la proyección y el debate de la película Homo Argentum, que protagoniza el actor Guillermo Francella, en la previa a la fecha límite para presentar las listas nacionales de La Libertad Avanza (LLA) que competirán en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Poco antes de las 9.30, el mandatario llegó a Casa Rosada en uso del mameluco de la empresa YPF, que estila portar cuando permanece en la quinta de Olivos, y pese al día no laborable, convocó a sus principales colaboradores.

El intercambio del Gabinete, que duró poco más de cuatro horas, tuvo lugar en una semana marcada por debates electorales, el movimiento del dólar y el impacto por las muertes de personas tratadas por el lote contaminado del fentanilo (ver página 5).

Desde el entorno del libertario negaron que la convocatoria a la reunión haya sido de urgencia, y argumentaron que figuraba en las agendas desde el miércoles.

Si bien los encuentros suelen ser herméticos por regla del propio Milei, se supo que en una primera instancia el mandatario hizo uso de la palabra en un repaso de la coyuntura económica, abordó temas propios del Gabinete y algunos aspectos de la batalla cultural, mientras los asistentes llevaban un registro escrito del intercambio.

Para la ocasión, personal de ceremonial y protocolo repartió entre los presentes carpetas azules con el logo de Presidencia en color dorado y lápices negros.

En la segunda etapa de la reunión, el mandatario propuso volver a ver el film que compartió junto a los legisladores del PRO y LLA, el pasado martes en la quinta de Olivos, y utilizó algunas de las 16 viñetas para debatir escenarios de la realidad.

Uno de los asistentes confirmó que las historias que captaron la atención del mandatario y que formaron parte del cine debate fueron “Aquí no ha pasado nada”, “Piso 54”, “Un hombre decidido”, “El auto de mis sueños”, “Experiencia enriquecedora”, “La novia de papá”, “Las ventajas de ser pobre”, “Ezeiza”, “El juguete carísimo”, “Un film necesario” y “Tropo Dolce”.

Debido a que el debate se extendió pasado el mediodía, el jefe de Estado y sus funcionarios compartieron un almuerzo cuyo menú incluyó empanadas, agua o gaseosa.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el segundo en llegar y escoltó al libertario en el intercambio que se llevó adelante en el Salón Eva Perón junto a los ministros Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Luis Petri (Defensa), Gerardo Werthein (Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Mario Lugones (Salud) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

También pasaron la mañana del viernes en el primer piso de Casa Rosada, el titular de la Cámara de Diputados y vicepresidente del partido, Martín Menem; las secretarias Karina Milei (General de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica); el asesor Santiago Caputo; y el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien se retiró a mitad del encuentro.

Poco antes de las 14.30, mientras los ministros abandonaban la Casa Rosada, Martín Menem desfiló por el balcón del primer piso y se trasladó a las oficinas de su primo, el armador del interior Eduardo “Lule” Menem, quien se encuentra abocado al cierre de las listas nacionales de La Libertad Avanza.

 

