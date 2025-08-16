“Eficiencia en el gasto y autonomía municipal”

Daniel Loyola, primer candidato a concejal por el Espacio de Potencia, delineó las principales propuestas de su espacio político, con un enfoque en la optimización de recursos y una mayor autonomía para los municipios.

Loyola explicó que el movimiento nace a partir del diagnóstico de “bancarrota moral” que realizó María Eugenia Talerico, e incorpora a figuras ajenas a la política tradicional, como empresarios y profesionales de distintas áreas. Entre ellas se destaca Luciana Ali, especialista universitaria en estadísticas y relaciones exteriores, quien aportará análisis técnico al trabajo legislativo.

El dirigente reconoció algunos avances de la actual gestión municipal, como la recuperación de plazas y la erradicación de la venta ambulante en la vía pública. Sin embargo, cuestionó la existencia de más de 20 secretarías, lo que a su entender “genera un gasto excesivo que podría destinarse a políticas más efectivas”.

En caso de asumir una banca, Loyola prometió ejercer “un rol de control riguroso sobre el Ejecutivo, con especial énfasis en el cumplimiento del presupuesto”. Además, propuso “impulsar desde el Concejo un debate para lograr mayor autonomía municipal en áreas clave como el transporte urbano, que actualmente se regula también a nivel provincial”, provocando —según su visión— ineficiencias y demoras en la gestión.