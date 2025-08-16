Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: sábado con una promo especial en la Región


16 de Agosto de 2025 | 07:33

Escuchar esta nota

En agosto, los supermercados de La Plata ofrecen una amplia variedad de descuentos para quienes pagan con la billetera virtual Cuenta DNI, en otro mes en el que el ahorro es un objetivo prioritario para los vecinos.

Los lunes, Supermercados Día aplica un 20 por ciento de descuento con un tope de reintegro unificado de $8.000 por día y por persona, una opción que atrae a quienes hacen compras grandes al inicio de la semana.

Los martes hay diversidad de opciones: Nini tiene dos jornadas especiales, tanto para el día 12 y el 26. Hay 15 por ciento de ahorro (tope de reintegro de $15.000 por día y por persona), pagando en sucursales Nini Mayorista.

Además, el beneficio en los días martes también llega a través del 15% de descuento en el Grupo El Nene, con un reintegro máximo de $6.000 por fecha y por cuenta.

El miércoles es el turno de Carrefour, que ofrece 10% de descuento sin tope de reintegro, devolución en el acto y la posibilidad de acumularlo con otras promociones vigentes, una ventaja que multiplica las oportunidades de ahorrar.

Los jueves, el Supermercado La Amistad aplica un 10% de descuento sin tope de reintegro, mientras que ChangoMás suma un incentivo aún mayor: 20% de descuento todos los jueves, viernes y sábados, también sin límite de reintegro y con devolución inmediata.

Con esta agenda semanal de beneficios, los platenses encuentran en Cuenta DNI una herramienta para optimizar el gasto, eligiendo estratégicamente el día y el comercio que más les convenga.

Promociones con Cuenta DNI

 

  • Lunes: Día
  • Martes: Nini y El Nene
  • Miércoles: Carrefour
  • Jueves: La Amistad y Chango Más
  • Viernes: Chango Más
  • Sábado: Chango Más
