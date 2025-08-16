Registran pase a precios por los vaivenes del dólar

Los datos al cierre de la primera quincena de agosto marcan que el pase a precios de la suba del dólar de finales del mes pasado es acotado, pero no invisible.

En su informe semanal, la consultora LCG detectó un aumento de precios del 1,1% que se suma al 2% que había registrado en la primera semana del mes. De esta forma, la primera quincena terminó con una suba de precios de 3,1%.

La suba de la segunda semana estuvo liderada por frutas que aumentaron 4,2% y a esto le siguieron bebidas e infusiones 2,2%, carnes 1,7%, y aceites 1,5%.

Para EcoGo los alimentos consumidos dentro del hogar en la segunda semana del mes “registraron una suba del 0,6%, en línea con lo registrado la semana previa”.

“Con este dato, la inflación en alimentos consumidos dentro del hogar ascendería a 2,2% en agosto. Incorporando los aumentos registrados en alimentos consumidos fuera del hogar (3,2%), el indicador se ubica en 2,3%”, señaló la firma. Con estos datos proyectó que “la inflación de agosto se ubicaría en 2% mensual”.

“Luego del salto cambiario experimentado el 31 de julio, la divisa tendió a estabilizarse durante la semana, cerrando el viernes en $1.329. Esto contribuyó a contener las expectativas y limitar el pass-through, en un contexto donde la competencia por la apertura comercial y la caída en la demanda comprimen márgenes”, aclaró EcoGo.