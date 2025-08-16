Una ex vedette iría como diputada nacional

La Justicia de EE UU suspendió la entrega del 51% de acciones de YPF
La ex actriz y vedette Karen Reichardt suena para acompañar a José Luis Espert en la boleta de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA). La lista, según ya confirmaron desde ese espacio, tendrá en tercer lugar a Diego Santilli, del PRO.
Con la vista en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, los libertarios tienen en la mira a una “outsider” para completar una lista que tendrá a varios legisladores que buscan renovar su banca.
Reichardt es una recordada actriz de los años 90, con participaciones en éxitos de la pantalla chica como Brigada Cola (1992), Tachero nocturno (1993) y Despertar de pasiones (1994). Fanática de River Plate, en su cuenta de la red social X suele compartir mensajes de apoyo al mandatario y a los diferentes candidatos del espacio.
Amante de las mascotas y responsable de un emprendimiento de ropa para perros, incursionó como conductora del programa Amores Perros, un ciclo sobre bienestar animal y adopción responsable que se emite por la TV Pública los sábados de 13 a 15.
En tanto, la modelo, panelista, vedette, ex novia de Ricardo Fort y actriz, Virginia Gallardo, suena como posible candidata a diputada de La Libertad Avanza por Corrientes, provincia de donde es oriunda. Así lo confirmó Lisandro Almirón, el candidato a gobernador de esa provincia por el oficialismo.
“Viene haciendo un trabajo importante en materia de comunicación, en Neura junto a Fantino. En ese sentido no solamente tiene visibilidad sino que además ha defendido en varias oportunidades con argumentos muy sólidos al Gobierno”, dijo sobre la vedette, que hace años incomodó a Axel Kicillof en una entrevista en vivo.
Gallardo ha sido una firme defensora de las políticas de Milei en sus participaciones televisivas.
El vínculo con el Presidente data de antes de que ingresara a la política, cuando la vedette tomaba clases de economía con éste.
