Un auto ardió en llamas en la zona oeste de La Plata

16 de Agosto de 2025 | 07:37

En las últimas horas, un auto, resultó completamente destruido por las llamas, sobre la Ruta 36 y la calle 420.

Al lugar del siniestro acudieron dotaciones de bomberos voluntarios de El Peligro y de Arturo Seguí, cuyos efectivos lograron sofocar las llamas y evitar daños a campos y bienes cercanos.

Por último, cabe resaltar que no hubo que lamentar heridos.