Política y Economía

Cayó un 15% el unicornio platense Globant por sus malos resultados

16 de Agosto de 2025 | 03:01
Edición impresa

Las acciones argentinas cayeron en el cierre de la semana en Wall Street, en una jornada donde la bolsa porteña permaneció cerrada a partir del día no laborable con fines turísticos decretado por el Gobierno, jornada que también tuvo feriado bancario.

En Nueva York, los ADRs retrocedieron hasta un 2,5% liderados por Loma Negra; Grupo Financiero Galicia (-2,4%) y Grupo Supervielle (-1,9%). A su vez, entre las acciones, Bioceres pierde un 1,7% y Globant se derrumbó 15% tras reportar su primera pérdida neta en más de una década.

El unicornio argentino con raíces platenses especializado en ingeniería de software y tecnología de la información reportó su primera perdida trimestral desde 2013 y cotiza a U$S66,89 por acción. Fuentes del mercado aseguraron que el modelo de negocios del unicornio estaría enfrentando grandes cambios, pero que el activo debería corregir su caída en el corto plazo pese al impacto del último anuncio de resultados.

La dirección de la empresa recortó su proyección de ingresos para el año por debajo de los U$S2.445 millones, lo que implica un crecimiento de solo el 1,2% frente a su perspectiva anterior del 2%, a partir de una conversión más lenta de la cartera de proyectos en todo el mercado de servicios de tecnologías de la información (TI), según informó Investing. En ese sentido, la guía del tercer trimestre fue ligera, con ingresos por unos U$S615 millones frente a un consenso cercano a los U$S619 millones.

La plaza porteña permaneció cerrada ayer, aunque El dólar oficial cerró a $1.269,21 para la compra y a $1.311,41 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete operó a $1.270 para la compra y $1.310 para la venta.

El dólar blue operó sin cambios y se vendió a $1.320.

