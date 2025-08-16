La Justicia de EE UU suspendió la entrega del 51% de acciones de YPF
La Justicia de EE UU suspendió la entrega del 51% de acciones de YPF
Como las frecuencias, las aplicaciones del micro atrasan a la gente
Furfaro, el empresario apuntado por el fentanilo mortal: "Cómo no la voy a admirar a Cristina"
Bullrich candidata a senadora y más tensiones de LLA con el PRO
Día del Niño en la era digital: en electrónica, de $30.000 para arriba
¡Súper Cartonazo por $8.000.000! Estos son los números que salieron hoy sábado en EL DIA
En medio del escándalo por el fentanilo mortal, Milei miró la película de Francella en Olivos
No repunta: el consumo masivo de julio reflejó una nueva caída con respecto al año pasado
La agenda de este sábado en La Plata para disfrutar con la familia
Inflación: advierten que la suba del dólar está teniendo más impacto en agosto que en julio
Sábado fresco, húmedo y con probabilidad de lluvias: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
En El Nene, 20% de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
Entre las maratones y las ganas de correr: cómo salir a entrenar sin riesgo
Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: sábado con una promo especial en la Región
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
¿Lista de papel o boleta única? Cómo se vota el 7 de septiembre en Brandsen
“Los bonaerenses no van a permitir que Milei siga ajustando”, dijo Kicillof
“Un salario mínimo de $2 millones financiado con impuestos a grandes fortunas”
Milei almorzó con integrantes de su gabinete y dijo “poné a Francella”
¡A sólo $9.990! Desde mañana podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Cayó un 15% el unicornio platense Globant por sus malos resultados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Las acciones argentinas cayeron en el cierre de la semana en Wall Street, en una jornada donde la bolsa porteña permaneció cerrada a partir del día no laborable con fines turísticos decretado por el Gobierno, jornada que también tuvo feriado bancario.
En Nueva York, los ADRs retrocedieron hasta un 2,5% liderados por Loma Negra; Grupo Financiero Galicia (-2,4%) y Grupo Supervielle (-1,9%). A su vez, entre las acciones, Bioceres pierde un 1,7% y Globant se derrumbó 15% tras reportar su primera pérdida neta en más de una década.
El unicornio argentino con raíces platenses especializado en ingeniería de software y tecnología de la información reportó su primera perdida trimestral desde 2013 y cotiza a U$S66,89 por acción. Fuentes del mercado aseguraron que el modelo de negocios del unicornio estaría enfrentando grandes cambios, pero que el activo debería corregir su caída en el corto plazo pese al impacto del último anuncio de resultados.
La dirección de la empresa recortó su proyección de ingresos para el año por debajo de los U$S2.445 millones, lo que implica un crecimiento de solo el 1,2% frente a su perspectiva anterior del 2%, a partir de una conversión más lenta de la cartera de proyectos en todo el mercado de servicios de tecnologías de la información (TI), según informó Investing. En ese sentido, la guía del tercer trimestre fue ligera, con ingresos por unos U$S615 millones frente a un consenso cercano a los U$S619 millones.
La plaza porteña permaneció cerrada ayer, aunque El dólar oficial cerró a $1.269,21 para la compra y a $1.311,41 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete operó a $1.270 para la compra y $1.310 para la venta.
El dólar blue operó sin cambios y se vendió a $1.320.
LE PUEDE INTERESAR
Registran pase a precios por los vaivenes del dólar
LE PUEDE INTERESAR
Río Negro: naufragó el acuerdo y no habrá alianza
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí