Súper Cartonazo por $8.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA para controlar

La Ciudad |Tendencias que impactan en el comercio local

Día del Niño en la era digital: en electrónica, de $30.000 para arriba

Algunas consolas de juegos, por 65 mil pesos, están entre lo que más se busca. También se recurrió a celulares que arrancan en los 130 mil pesos, auriculares, parlantes, lápices y cámaras digitales

Día del Niño en la era digital: en electrónica, de $30.000 para arriba

Son días de elección para alegrar a los más chicos, también en comercios de electrónica / demian alday

16 de Agosto de 2025 | 04:28
Edición impresa

Los tiempos cambiaron en la era digital; madres, padres y familias buscan nuevos regalos para los más chicos. Las casas de electrónica y de celulares fueron también lugares elegidos para obsequiar.

“En vez de ir a la juguetería, vienen a comprar celulares, tablets y, obviamente, lo que sale mucho es la PlayStation”, se indicó desde una casa de electrónica del Centro.

Se buscaron consolas de juegos digitales, que vienen con 600 juegos integrados, como el Mario Bros, desde 65 mil pesos. También se compraron fundas para celulares, micrófonos corbateros para adolescentes, joysticks y cámaras digitales “mini” para chicos de 13 años.

La cámara “mini” estilo Polaroid viene con rollos de papel para sacar fotos instantáneas que imprimen en el momento; además, trae una fibra para colorear la impresión. Este regalo cuesta 80 mil pesos, informe desde la tienda.

Además, se vendieron muñecos que están de moda en Internet y que se compran en las tiendas de electrónica, como “El Astronauta” y, también, el peluche “La Bubu”, señalaron en una tienda.

Los padres buscan los regalos sabiendo de antemano qué modelo o aparato electrónico comprar, porque “los chicos ya conocen de tecnología y les dan unos parámetros a los padres de qué es lo que quieren”, se añadió.

Estos días “estuvo bastante movido” y, si bien se buscó precio, las compras fueron a partir de 200.000 pesos para un celular, que se elige como un medio de comunicación para chicos a partir de 8 años. Marcas como Motorola y Xiaomi, de 130 y 150 mil pesos, estuvieron entre las vendidas.

Desde otro local céntrico, Magali Knyszukbdel contó que se vendieron los auriculares inalámbricos de 35 mil pesos, auriculares gamer y auriculares infantiles (vinchas con orejitas). Los precios rondan los 50 mil, 80 mil y 100 mil pesos, en una tienda céntrica. También se compraron parlantes desde 130 mil pesos y parlantes con micrófonos para karaoke.

Se vendieron también los lápices 3D, a 25 mil pesos, para chicos de 10 y 12 años. "Son para dibujar en formato 3D y se dibuja directamente en un papel. Haces un diseño y con el lápiz, lo marcas encima y tenés la imagen en 3D", contó la encargada del negocio. “Tenemos movimiento por el Día del Niño, así que ya nos preparamos, pusimos globitos y todo”, bromeó la encargada de uno de los comercios que consultó este diario en la previa del Día del Niño.

CAMBIOS EN LA ERA DIGITAL

Las compras de los padres están cambiando. Algunos chicos prefieren lo digital, en esta época donde las pantallas y lo visual priman en la mayoría de los hogares.

Las formas de entretenimiento, de distracción y de juego se están modificando. Tienen un fuerte efecto atractivo como las luces, sonidos y los movimientos de la imagen.

Las atracciones lúdicas y dinámicas son lo que hoy atrapa y llama la atención a los más chicos. Este tipo de propuestas también suelen verse como una opción a medida de la agilidad de los nativos digitales. Eso, en el ámbito de los juegos y del aprendizaje escolar.

Sobre los regalos para el Día del Niño que se buscan en las casas de productos electrónicos, Knyszukbdel analizó que "se está regalando más porque hay cosas que son más económicas que en jugueterías: un auricular sale 35 mil pesos y capaz que un juguete sale más caro. La mayoría de los nenes tienen tablet o celular, entonces los padres les llevan directamente un auricular o una funda para la tablet".

Para los padres resulta más fácil y rápido elegir un regalo en las tiendas de electrónica, pensando en la utilidad del producto y también en la variedad de precios, ante el consumo masivo de los mismos.

Según el relevamiento que realizó este diario entre comercios de diversos ramos dentro del catálogo de posibilidades para agasajar a los chicos, entre las jugueterías, aunque las ventas en los comercios de la Región vienen lentas, se espera un repunte entre el viernes y el sábado. El boleto promedio en juguetes oscila entre los 20.000 y los 60.000 pesos.

Entre los rubros con mayor demanda para esta fecha, como los artículos electrónicos, la indumentaria infantil y los productos vinculados al deporte y la recreación, lo que más se mueve son los juguetes, se indicó en las consultas a referentes de la actividad comercial en la Ciudad.

 

