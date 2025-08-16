Malestar por la violencia en el Albert Thomas

El estudiante agredido el pasado lunes 11 en las cercanías de la Escuela de Educación Técnica N° 6 “Albert Thomas” continuará internado en la Clínica del Niño, al menos hasta el próximo lunes, con el objetivo de mantenerlo en observación por las lesiones que sufrió en la cabeza y la columna. La decisión se conoció en un contexto de profunda preocupación en la comunidad educativa por la reiteración de peleas con violencia extrema en esa institución y activó un debate sobre posibles protestas para exigir mayor seguridad.

El adolescente lleva cinco días bajo observación de un equipo con especialistas.

Según fuentes del sistema de salud, el chico de 16 años padece de un hematoma subdural, una lesión que no requirió intervención quirúrgica pero sí un seguimiento exhaustivo con estudios como la tomografía, entre otros.

A la vez, como consecuencia del trauma, se le diagnosticó una rectificación de la columna, motivo por el cual permanece con un collar cervical de protección.

Los médicos estiman que, aún si es dado de alta el próximo lunes, el estudiante deberá continuar usando el collar durante unas dos semanas más y asistir a nuevos controles ambulatorios.

El caso mantiene a la escuela en estado de conmoción.

El tenor de la violencia y la sucesión de este tipo de episodios impactó en la comunidad. Se sostiene allí que ocurren “dentro y fuera” del edificio de 1, 57 y 58. Esta vez, contaron allí, se vio a un chico recibir golpes de puño y patadas de parte de otros, el lunes.

El caso, le confirmaron a este diario desde la Policía, generó una denuncia de los padres ante la comisaría novena.

En la actuación inicial, por delitos de “lesiones y amenazas” que investiga la Fiscalía Nº 17, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, se identificó a otros dos menores, como protagonistas del ataque. Uno es más grande y otro más chico que el adolescente internado.

Medidas de protesta

La tensión en la institución ha ido en aumento a lo largo de la semana.

Un nuevo enfrentamiento se produjo el pasado jueves, donde una preceptora debió ser resguardada por auxiliares ante el riesgo de sufrir una agresión cuando intentó separar a estudiantes que se estaban golpeando en la vereda de la escuela. Como corolario de la semana, en el final de la tarde se vio un móvil policial y una patrulla Municipal en el área de acceso principal al colegio.

El historial de peleas, se aseguró, también tiene a estudiantes en sus casas: “Hay chicos de tercer año que no van porque fueron golpeados y hasta se habla de armas”, le dijo a este diario un integrante de la comunidad educativa.

No es todo: “A una docente, el padre le está diciendo que renuncie, que no tiene sentido seguir acá por el peligro que hay”.

La posibilidad de realizar protestas públicas el próximo lunes, día en que se retoman las clases, está en la agenda de discusión. La indignación por lo sucedido y la acumulación de hechos de inseguridad han llevado a la comunidad del Albert Thomas a plantearse la necesidad de manifestarse para que su reclamo sea escuchado. “Toda la escuela, padres, docentes y estudiantes, deberían pararse en la vereda, no entrar y pedirle a las autoridades las garantías para poder trabajar sin peligro”, expresó una docente este viernes, un planteo que resuena con fuerza en los pasillos de la institución.