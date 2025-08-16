Entre las maratones y las ganas de correr: cómo salir a entrenar sin riesgo

De a poco el invierno comenzará a despedirse en breve. Hacia septiembre, el frío afloja, los días se alargan y con el clima más agradable inicia la temporada fuerte de maratones en la Ciudad. Para muchos es calzarse las zapatillas y aprovechar el buen tiempo. Para otros, un llamado de atención, porque durante la época invernal estuvieron más flojos y es el momento de empezar activarse de a poco. Conviene seguir las recomendaciones de los profesionales para evitar riesgos.

Después de meses de inactividad, retomar la actividad física puede parecer un desafío y muchos se arrebatan intentando hacer de golpe todo lo que no hicieron en los últimos meses.

En estos casos, los profesionales del deporte aconsejas retomar la actividad de forma progresiva.

Sin embargo, antes de empezar, lo principal es realizar una revisión médica.

Jorge Mazzone, médico clínico y presidente del Colegio de Médicos Distrito I de la Provincia de Buenos Aires, indicó a este diario que cuando llega la primavera “muchas personas retoman la actividad física. Lo que siempre recomendamos es que previo a ello, consulten a su médico y se hagan un control exhaustivo, aunque se considere una persona sana”.

Generalmente, se suelen solicitar estudios básicos como análisis de sangre, una placa de tórax, un electrocardiograma y una prueba ergométrica. Esta última, “es un test de esfuerzo que permite detectar si el paciente presenta alguna anomalía en el funcionamiento cardíaco durante la actividad física”, explicó el profesional.

Además, explicó que el nivel de riesgo varía según la edad, peso y las condiciones de cada persona. “No quiere decir que los jóvenes estén exentos, porque vimos casos de chicos jóvenes que han sufrido descompensaciones en plena práctica deportiva”, advirtió.

Al reiterar la importancia del control médico, también indicó que ahora la certificación de buena salud se está solicitando incluso en los gimnasios, asegurando que la actividad física se realice de manera segura y responsable.

Sin embargo, Mazzone aclaró que no se trata de ir al médico y solicitar el certificado médico. “Cuando vienen a mi consultorio, les exijo hacer las pruebas de laboratorio y el test de fuerza, porque si el cardiólogo detecta algo, me avisa para que no se exponga ese paciente a una complicación”, explicó.

Finalmente, el médico indicó que si bien se aconseja la práctica deportiva porque es un hábito saludable que mejora la calidad de vida, a su vez “pedimos que tengan los controles médicos periódicos hechos antes de comenzar.