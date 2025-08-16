La agenda de este sábado en La Plata para disfrutar con la familia

HOY

MÚSICA

Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Melódicos y bailables.

Fede Moura: tributo a Virus.- A las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.

Los Tipitos.- A las 20 en el Ópera, 58 entre 10 y 11.

Lito Vitale Trío: el reencuentro.- A las 21 en el Metro, 4 entre 51 y 53.

CINE

Tesis sobre una domestiación.- Mañana a las 18:30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Javier Van De Couter

El dependiente.- Mañana a las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Leonardo Favio en el marco del Ciclo Cinemecánica.

TEATRO

Fauna postal.- A las 21 en Dynamo, 17 y 68.

Laurza Azcurra en Frida, viva la vida.- A las 21 en La Nonna, 3 esquina 47.

Orsini.- A las 20.30 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, espectáculo de marionetas.

Inéditas: colección de escenas.- A las 21 en el Centro Cultural Lázuli, 62 entre 4 y 5.

Cumbia Morena cumbia.- A las 21 en El altillo del sur, 1 casi 67, de Mauricio Kartum. Dirige: Homero Di Luca.

Las Olas: (des)conociendo a Coriolano.- A las 19 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Claudio Cogo.

Pole on fire.- A las 19 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, exhibición de pole dance. U

Alicia (o cómo narrar el olvido).- A las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dramaturgia y dirección de Gastón Figueiredo Cabanas.

Bye Bye.- A las 21 en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63. Gratis. Las entradas se retiran desde una hora antes de la función.

Humorísimas.- A las 22 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, celebra sus 22 años de transformismo y humor con nuevo espectáculo.

La Leona.- A las 21 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40. Estreno. Dramaturgia y Dirección: Gastón Marioni

Dicha y desdicha del juego y devoción de la virgen.- A las 20 en la Sala A del Pasaje, 50 entre 6 y 7. Compañía española.Con las manos atadas.- Mañana a las 18 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, una obra de Claudia Piñeiro, dirigida por Sara Mon.

INFANTILES

La Sirenita, un mundo bajo el mar.- A las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo de ARTEX100PRE.

EVENTOS

La Plata Comic.- De 12 a 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Invitados especiales, shows en vivo, concurso de cosplay, atracciones, stands de merch, artist alley, comics y mangas, sector de editoriales, área gamer, realidad virtual, sector medieval, k-pop… y más.

Sábado en Meridiano V.- A las 14 feria en el playón, 17 y 71. A las 15, El ruido de las nubes, a la gorra. Pájaro y los amores, a las 16.30 en el playón. A las 18 en la planta alta “Río”, muestra de fotos.

MAÑANA

MÚSICA

Pérez y Vita Set en Domingo Club.- a partir de las 18 en la Comunidad Ferroviaria, 3 y 526 (Tolosa), llega una nueva edición de

Domingo Club que incluye a dos de las bandas más representativas de la escena platense: Pérez y Vita Set.

Ricardo Parisi.- A las 13 en Corazones Unidos de Tolosa, 4 entre 521 y 522.

VVS Freestyle.- A las 18 en Casa Pulsar, 58 entre 5 y 6, jornada solidaria. Con entrada libre y gratuita, se presentan Valentino, Nexo, Alma Joven, Fabri, La Banda de la 90, Knd, Lolo Montenegro, Flz, Kioma y Dhari. Entrada: un juguete nuevo o en buen estado para donar a un comedor local.

Feria y festival.- A las 11 en 11 y 162, Berisso, con Sembrando Raíces, Nuna Yan, Grupo San Ramón, Nilda Arancibia, Amigos de Corazón, Andrea silvestro, Yosolpasqui, Los cuerdas y Ceferino Céspedes. Entrada libre y gratuita.

Gala flamenca.- A las 20.30 en Rosset lounge Bar, diagonal 74 entre 46 y 47. La bailaora Carito Echegaray presenta El Tablao junto a Cathy Sandoval, referente del flamenco chileno, quien estará en La Plata dictando cursos durante el fin de semana. Las acompañan el guitarrista Rodrigo González Mendiondo y el cante gitano de Eugenio Romero.

Concierto en la Peña de las Bellas Artes.- A las 18 en 49 nº 879 entre 12 y 13 se presenta el Armonía Opus Trío que integran David Lheritier, clarinete, Fanny Suarez, piano y María Marta Ferreyra, con obras de Beethoven, Julio Viera, Pablo Loudet y Astor Piazzolla. Gratis.

CINE

Batman.- El domingo a las 16.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Tim Burton en el marco de La Plata Comics.

TEATRO

Jubilación, grotesco futurista.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Rayuela.- A las 19 en Dynamo, 17 y 68.

Los sirvientes.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, de Adriana Tursi con dirección de César Palumbo.

Con el Cuchillo Entre los Dientes.- A las 19 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Diego de Miguel.

Al final de todos los cumpleaños.- A las 19 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, desde CABA.

Bye Bye.- A las 20 en la Sala Discépolo, 12 entre 62 y 63, dirigida por Diego Rinaldi. Gratis. Las entradas se retiran desde una hora antes de la función.

El principio de Arquímedes.- A las 18.30 en El Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia de Josep María Miró, y dirección de Sara Mon.

Se me murió entre los brazos.- A las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 24, de Alberto Drago.

INFANTILES

Viajando al mundo de los cuentos.- A las 16 en la Sala Discépolo, 12 entre 62 y 63. Gratis. Las entradas se retiran desde una hora antes de la función.

Larita y Bluey en Cuentos con sorpresa.- A las 16 en La Nonna, 3 esquina 47, celebrando el Día de la Niñez.

EVENTOS

Domingo en Meridiano V.- A las 14, feria en el playón de 17 y 71. Desde las 15, especial día de las infancias con plásticas, juegos y sorteos. A las 15.30, Ensayo abierto de la Orquesta Big Bend en la Planta Alta. A las 16.30, Rewind Classics en el playón. A las 17.30, clase de swing abierta y gratuita.



“FAKELAND S.A.” EN EL CENTRO CULTURAL EL OBRERO“ Hoy a las 21 en El Obrero, 13 y 71, se ofrece una nueva función de esta obra con dramaturgia y dirección de Alejandro Santucci. La pieza está ubicada en el año 1982 y toma como punto de partida las peripecias y omisiones de clase media argentina en medio de la guerra por las Islas Malvinas. Con una mirada crítica, pero sin perder el humor, la obra toma elementos del programa televisivo “24 horas por Malvinas” para fundar un realismo alegórico. Mañana a las 19.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, La Terraza Teatro presentará la última función de “El Pabellón de Lxs Millennials”, de Rigoberta Vera bajo la dirección de Diego Biancotto. Entradas por Alternativa Teatral.