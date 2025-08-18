Agresiones al micro que trasladaba a los jugadores del QAC

Un grupo de barras del Quilmes Atlético Club emboscó y agredió el micro que trasladaba al plantel de jugadores después de la derrota por 1 a 0 ante Los Andes. El violento episodio ocurrió en la noche del sábado al arribar al Estadio Centenario, donde un grupo de personas identificadas con el Cervecero cercó el vehículo y atacó a los futbolistas. La situación de extrema tensión quedó registrada en imágenes que ya circulan por las redes sociales, provocando un gran revuelo en la comunidad futbolística.

El enfrentamiento se desató después del partido que el Quilmes Atlético Club perdió de visitante en Lomas de Zamora, una derrota que intensificó el mal momento deportivo del equipo. Los encapuchados justificaban su accionar violento con insultos y golpes, pegándose a los vidrios del micro para lanzar amenazas contra los jugadores. Los hechos posteriores al encuentro cobraron gran relevancia por la gravedad de la agresión.