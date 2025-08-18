Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

A 89 años del fusilamiento de Federico García Lorca: una muerte rodeada de misterio

Se trató de uno de los episodios más oscuros de la Guerra Civil Española. Las razones de su asesinato, según los historiadores. Su legado

A 89 años del fusilamiento de Federico García Lorca: una muerte rodeada de misterio

Federico García Lorca fue fusilado hace 89 años, pero hay misterio en torno a su muerte

18 de Agosto de 2025 | 10:28

Escuchar esta nota

El arresto y posterior fusilamiento de Federico García Lorca sigue siendo uno de los episodios más oscuros y debatidos de la Guerra Civil Española. En los primeros días del conflicto, Granada quedó bajo control de las fuerzas sublevadas y se instauró una política de terror: cientos de republicanos, sindicalistas, maestros, intelectuales y opositores fueron encarcelados o ejecutados sumariamente.

Lorca, que había regresado a Granada poco antes del golpe militar, fue señalado por varios motivos: su cercanía con personalidades vinculadas a la República, su condición de homosexual en una época marcada por la intolerancia, y su influencia cultural, que lo convertía en una voz incómoda para los sectores más conservadores.

El 16 de agosto de 1936 fue detenido en la casa de la familia de Luis Rosales, un poeta falangista amigo suyo que intentó protegerlo. Pese a la influencia de los Rosales, Lorca fue trasladado a la sede del Gobierno Civil, donde permaneció arrestado junto a otros prisioneros. Dos días después, en la madrugada del 18 de agosto, fue conducido a un paraje cercano conocido como Fuente Grande, en el término municipal de Alfacar, a pocos kilómetros de Fuente Vaqueros, su pueblo natal.

Allí fue fusilado junto a varios detenidos, entre ellos el maestro Dióscoro Galindo y los banderilleros anarquistas Francisco Galadí y Joaquín Arcollas. Los testimonios recogidos años más tarde coinciden en que fue enterrado en una fosa común, aunque hasta hoy sus restos no han sido encontrados, pese a numerosas excavaciones e investigaciones.

Las razones de una ejecución

Los historiadores señalan que su asesinato no respondió a una sola causa, sino a una combinación de factores. A su postura crítica hacia el conservadurismo se sumaban enemistades locales, rencillas políticas y la persecución de los homosexuales por parte del régimen franquista.

En un informe elaborado por el régimen en 1965 —cuando el franquismo intentaba explicar su muerte— se lo acusaba de ser “espía de los rusos” y “practicante de aberración homosexual”, lo que evidencia cómo los prejuicios y las rivalidades políticas se mezclaron en la decisión de acabar con su vida.

La dictadura de Franco mantuvo un silencio férreo sobre la ejecución durante décadas. Hablar de Lorca en público estaba prohibido y sus obras fueron censuradas en España hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Ese silencio oficial alimentó la leyenda: Lorca se convirtió en un símbolo universal contra la represión, comparable a otros intelectuales asesinados por regímenes autoritarios en el mundo.

El legado cultural

Lejos de silenciarlo, la muerte de Lorca transformó su obra en un símbolo de resistencia. Sus piezas teatrales continúan representándose en escenarios de todo el mundo y su poesía sigue siendo objeto de estudio y admiración. En 1986, al cumplirse 50 años de su asesinato, se inauguró el Parque Federico García Lorca en Granada, como homenaje permanente.

Su influencia trasciende fronteras: escritores como Pablo Neruda, Octavio Paz y Mario Vargas Llosa lo señalaron como referente, y su figura ha sido evocada en canciones, películas y obras plásticas que lo inmortalizan como un ícono cultural.

Hoy, a 89 años de su fusilamiento, Federico García Lorca no solo es recordado como víctima de la Guerra Civil Española, sino como un creador universal que defendió la libertad artística y la diversidad cultural en tiempos de intolerancia. Su voz, que habló del amor, la muerte, la tierra y las pasiones humanas, continúa viva en cada verso y en cada escenario donde sus obras son representadas. Lorca permanece como un recordatorio de que la poesía puede sobrevivir incluso a la violencia más despiadada.

