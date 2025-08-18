Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Las sorpresas en la lista de Scaloni para los partidos contra Venezuela y Ecuador

Hay varias novedades en la convocatoria dada a conocer hoy

Las sorpresas en la lista de Scaloni para los partidos contra Venezuela y Ecuador
18 de Agosto de 2025 | 11:57

Escuchar esta nota

El entrenador Lionel Scaloni, presentó la prelista del Seleccionado nacional para los encuentros ante Venezuela y Ecuador en el marco de la última doble fecha de las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En una citación encabezada por el capitán Lionel Messi, el director técnico argentino convocó a cuatro jugadores que son una novedad en la lista: el defensor Julio Soler del Bournemouth de Inglaterra, Claudio Echeverri del Manchester City, Alan Varela de Porto de Portugal y José Manuel López de Palmeiras de Brasil.

En relación a la última convocatoria donde se enfrentó a la selección de Chile y de Colombia, estas cuatro sorpresas reemplazarán al delantero Valentín Castellanos de la Lazio de Italia, Valentín Barco del Racing Club de Estrasburgo de Francia, Nicolás Domínguez del Nottingham Forest de Inglaterra y Enzo Fernández del Chelsea, quien fue expulsado ante Colombia y recibió dos fechas de suspensión.

Además, otro que se mete en la prelista tras un gran nivel en el Mundial de Clubes de la FIFA con el Inter de Milán hace poco más de un mes es Valentin Carboni, hoy en el Genoa donde debutó con un gol ante el Vicenza en la Copa Italia.

Por su parte, los únicos jugadores del fútbol argentino en la lista de Lionel Scaloni son los defensores Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, ambos de River, y Leandro Paredes, de Boca. Asimismo, el entrenador ratificó la citación de Franco Mastantuono, flamante refuerzo del Real Madrid.

El cuerpo técnico de la Selección argentina planea recortar dos o tres nombres de esta lista para conformar el plantel definitivo que se prepará para enfrentar a su par de Venezuela en el Monumental el próximo jueves 4 de septiembre y, el martes 9 cerrar la participación en estas eliminatorias ante Ecuador en Guayaquil.

