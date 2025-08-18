El próximo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas nacionales 2025, en las que se renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado, correspondientes a los distritos de Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Anoche cerraron las listas y se confirmaron los nombres de quienes competirán en los distritos más relevantes del país.

Provincia de Buenos Aires

La Libertad Avanza llevará como principal candidato a José Luis Espert, acompañado por Karen Reichardt, Diego Santilli, Gladys Humenuk, Sebastián Pareja y Johanna Longo.

Por el peronismo, la lista estará encabezada por Jorge Taiana, acompañado por Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla, Agustina Propato, Hugo Moyano (h), Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Mariana Salzman y Nicolás Trotta.

Otros candidatos son Florencio Randazzo (Provincias Unidas), María Eugenia Talerico (Potencia), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda), Manuela Castañeira (Nuevo Más), Santiago Cúneo –con Raúl Biaggioni (Larry de Clay) en su lista–, Fernando Burlando (Propuesta Federal), Roberto Cachanosky (Unión Liberal), Alberto Samid (Frente Patriota Federal), Ricardo Alfonsín (Proyecto Sur), Fernando Gray (Unión Federal) y Juan Manuel López (Coalición Cívica) junto a Elsa Llenderozas.

Ciudad de Buenos Aires

En la Capital Federal, La Libertad Avanza llevará a Patricia Bullrich como candidata a senadora, junto a Agustín Monteverde, Pilar Ramírez y Carlos Torrendell. Para Diputados, la lista será encabezada por Alejandro Fargosi, secundado por Patricia Holzman, Nicolás Emma y Sabrina Ajmechet. La nómina se completa con Fernando De Andreis, Antonela Giampieri, Andrés Leone, Valeria Rodrigues Trimarchi, Fernando Pedrosa, María Fernanda Araujo, Lautaro Saponaro, Paloma Linik, Juan Manuel Bensusan, Guadalupe Baulos, Roberto Andrés Campos, Daiana Bravo Ckacka, Héctor Francisco Aguirre, Cristina Liliana Ballesteros, Alberto Arco, María Vildoza y Arturo García Rams.

El peronismo unificado presenta a Mariano Recalde al Senado acompañado por Ana Arias, mientras que en Diputados la lista la encabeza Itai Hagman, seguido por Kelly Olmos, Santiago Roberto y Lucía Cámpora.

Por Ciudadanos Unidos, Graciela Ocaña será candidata al Senado, tras la ruptura con Elisa Carrió. Marcela Campagnoli encabezará la boleta de la Coalición Cívica, mientras que Esteban Paulón representará al Movimiento Ciudadano y Juan Martín Paleo a Potencia. También competirán Christian Castillo (Frente de Izquierda), Héctor Heberling (Nuevo Más), Diego Guelar (UCEDE) y Gustavo D’Elia (Movimiento Plural).

En Diputados también habrá figuras como Martín Lousteau (Ciudadanos Libres), Hernán Reyes (Coalición Cívica), Alejandro Katz (Movimiento Ciudadano), Ricardo López Murphy (Potencia), Myriam Bregman (Frente de Izquierda), Federico Winokur (Nuevo Más), Claudio “Turco” García (Partido Integrar), Claudio Lozano (Unidad Popular), Marcelo Peretta (Movimiento Plural) y Jorge Porcel (h) en la misma boleta. Además, Facundo Manes se presentará con el sello del GEN y Para Adelante.

Córdoba

Provincias Unidas presentará a Juan Schiaretti, acompañado por Carolina Basualdo y Miguel Siciliano. La Libertad Avanza competirá con Gonzalo Roca, mientras que Defendamos Córdoba llevará a Natalia de la Sota, Fuerza Patria a Pablo Carro, la UCR a Ramón Mestre, Ciudadanos a Héctor Baldassi, el Frente de Izquierda a Liliana Olivero y el Nuevo Más a Julia Di Santi.

Santa Fe

La Libertad Avanza designó a Agustín Pellegrini como cabeza de lista, tras la declinación de Romina Diez. El peronismo llevará a Caren Tepp y Agustín Rossi. Provincias Unidas se inclinará por Gisela Scaglia y el Frente de Izquierda por Franco Casasola.

Chaco

Fuerza Patria llevará a Sergio Dolce (diputados) y Jorge Capitanich (senador). La Libertad Avanza presentará a Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider (Senado), junto a Mercedes del Rosario Goitía y Guillermo Agüero (Diputados).

Entre Ríos

La Libertad Avanza y el gobernador Rogelio Frigerio apoyarán a Andrés Laumann y Alicia Fregonese (Diputados), mientras que en el Senado irán Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida. Fuerza Patria postulará a Guillermo Michel (Diputados) y Adán Bahl (Senado). Otros candidatos son Paola Rubattino (Ahora la Patria), Nahuel Leis Pou (Nuevo Más) y Carolina Gaillard (Ahora la Patria).

Río Negro

La Libertad Avanza llevará a Lorena Villaverde (Senado) y Aníbal Tortoriello (Diputados). Fuerza Patria postulará a Martín Soria y Adriana Serquis. El PRO presentará a Juan Martín y Martina Lacour. Otros candidatos: Mónica Martín (Nuevo Más), Facundo López (Juntos Somos Río Negro), Aquiles Aqañazco Nieto y Juan Pablo Muena.

Neuquén

La Libertad Avanza competirá con Nadia Márquez (Senado) y Gastón Riesco (Diputados), acompañados por Pablo Cervi.El peronismo llevará a Silvia Sapag (Senado) y Beatriz Gentile (Diputados). Otros nombres: Carlos Quintriqueo (Más por Neuquén), Maximiliano Irrazabal (Nuevo Más), Julieta Corroza (La Neuquinidad), Amancay Audisio, Keila Riquelme y Karina Maureira.

Salta

Juan Manuel Urtubey y Sergio “Oso” Leavy irán en listas separadas por el peronismo. Competirán contra la libertaria María Emilia Orozco.

Santiago del Estero

El Frente Cívico postulará a Gerardo Zamora (Senado), Elia Esther del Carmen Moreno, Elías Suárez, Jorge Mukdise y Cecilia Inés López Pasquali. La Libertad Avanza presentará a Ítalo Ciocolani, Tomás Figueroa y Laura Godoy. Otros candidatos: Alejandro Parnás (Despierta Santiago), Facundo Pérez Carletti, José Emilio Neder (Fuerza Patria) y Marcelo Barbur.

Tierra del Fuego

La Libertad Avanza llevará a Agustín Coto, Belén Monte de Oca, Miguel Rodríguez y Analía Fernández. Provincias Unidas postulará a Pablo Blanco y Daniel Bilota. Fuerza Patria llevará a Cristina López, Federico Runin y Agustín Tita.

Chubut

Los candidatos confirmados son: Ana Clara Romero (Despierta Chubut), Maira Frías (La Libertad Avanza), Juan Pablo Luque (Unidos Podemos), Alfredo Béliz (La Fuerza del Trabajo Chubutense), Ximena Rijel, Alessandra Minnicelli y un veterano de Malvinas.

Corrientes

Vamos Corrientes llevará a Diógenes González, La Libertad Avanza a Virginia Gallardo y Fuerza Patria a Raúl Hadad.

Mendoza

Los candidatos son Luis Petri (LLA), Emir Félix (Frente Justicialista), Micaela Blanco (Frente de Izquierda), Jorge Difonso (Provincias Unidas) y Mario Vadillo (Partido Verde).

San Luis

La Libertad Avanza irá con Mónica Becerra, Carlos Alemán y Dalma Guina. El peronismo con Jorge “Gato” Fernández, Gloria Petrino y José Farías. El oficialismo de Claudio Poggi no presentará candidatos.

Tucumán

Los principales nombres son Osvaldo Jaldo (Frente Tucumán Primero), Federico Pelli (LLA), Roberto Sánchez (Unidos por Tucumán) y Ricardo Bussi (Fuerza Republicana).

Santa Cruz

El peronismo llevará al sacerdote Juan Carlos Molina. Competirá contra José Daniel Álvarez (oficialismo provincial), Leo Roquel (PRO) y Jairo Henoch Guzmán (LLA).

Un escenario competitivo

Con todos los nombres ya confirmados, las elecciones legislativas de octubre prometen ser una de las más competitivas de los últimos años. El debut de la Boleta Única de Papel agregará un condimento inédito a una elección marcada por la diversidad de fuerzas políticas y la irrupción de candidatos que buscan renovar el mapa parlamentario.