Bajan las actualizaciones de alquileres en La Plata

Los índices de icl bajaron cerca de dos puntos con respecto al mes anterior, según los registros del sector inmobiliario/ el dia

Los contratos de alquileres que se ajustan el próximo mes tendrán subas de entre el 7 y el 50 por ciento en los casos que utilicen el Índice de Contratos de Locación (ICL) que pondera inflación y salarios.

El dato lo dio a conocer el Foro Profesional Inmobiliario, y confirma la baja mes a mes de los porcentajes que se aplican en los contratos de alquiler.

Para los pocos contratos que se actualizan anualmente, la suba en septiembre será del 50,25 por ciento; mientras que los que tienen ajustes semestrales llegará al 18,74 por ciento; los contratos que tienen actualización cuatrimestral, deben aplicar el 12,11 por ciento. El aumento trimestral será de 7,62 por ciento.

Integrantes del Foro Profesional Inmobiliario sostuvieron que “ya casi no se aplican bonificaciones porque las actualizaciones están acorde a los precios de mercado” y adelantaron que “va ganando terreno la posibilidad de hacer más ajustes semestrales siempre y cuando se mantenga la estabilidad o baja de la inflación”.