El Mundo |Armado con rodillos y colores

El terror de los grafiteros: la tendencia que hizo viral a Ghost Pitur, un Batman con pintura

18 de Agosto de 2025 | 10:55

Escuchar esta nota

En Brescia, donde cada esquina es historia y cada muro guarda cicatrices de siglos, la modernidad dejó huellas menos nobles: grafitis, firmas apuradas, pintadas que manchan la piedra antigua y las fachadas barrocas. En ese escenario de contrastes apareció una figura que ya forma parte del mito urbano: Ghost Pitur, el pintor fantasma que de noche, oculto entre sombras y silencios, se dedica a tapar con brocha y pintura los rastros del descuido.

Nadie sabe quién es. No se conoce su rostro ni su voz. Se mueve como un superhéroe moderno, como si fuera Batman, aunque sin capa ni máscara, solo armado con rodillo, balde y pinceles. Brescia lo descubrió porque al amanecer, donde antes había un garabato, quedaba nuevamente un frente limpio, casi intacto. Balcones, portales, muros de piedra: el fantasma de la brocha recorre la ciudad como un restaurador espontáneo, devolviendo belleza sin pedir nada a cambio.

El apodo nació en las redes sociales, donde vecinos comenzaron a compartir fotos del antes y después de sus intervenciones. “È tornata Brescia”, escribía una mujer mostrando cómo su calle había recuperado la armonía de antaño. Algunos lo comparan con Banksy, pero invertido: en lugar de dejar huellas, las borra; en vez de irrumpir con provocación, regala silencio y cuidado.

En una ciudad acostumbrada a héroes de mármol y bronce, “Ghost Pitur” (el Fantasma de la pintura) aparece como un héroe de carne y hueso, anónimo, que libra una batalla pequeña pero simbólica: la de rescatar la dignidad de los muros que cuentan historias más antiguas que cualquiera de nosotros. No es restaurador oficial, no pertenece a la municipalidad ni a un grupo organizado; es simplemente un ciudadano que decidió que la belleza merece defensa.

