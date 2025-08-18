Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Para agilizar la movilidad de pasajeros y el tránsito en la zona urbana

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

Tramita ante la Nación la compra del predio lindero a la Estación, para que trenes y micros lleguen y salgan desde un mismo lugar

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

una representación gráfica del anteproyecto que evalúa la comuna para la ferroautomotor/mlp

Laura Romoli

Laura Romoli
lromoli@eldia.com

18 de Agosto de 2025 | 01:35
Edición impresa

Pasajeros que ingresan y salen de la Ciudad deberían hacerlo desde un mismo lugar, realizando transbordos con facilidad. Esa es la idea madre del histórico proyecto de la “Estación Ferroautomotor” que comenzó a gestarse hace más de dos décadas y que la gestión de Julio Alak busca ahora concretar, a partir del traslado de la Terminal de micros a la Estación de trenes de 1 y 44.

Puntualmente, el plan de la Municipalidad es adquirir el predio de Diagonal 80 y 115, ubicado detrás de la Estación y que actualmente funciona como un depósito de trenes. Las dos hectáreas de terreno son propiedad del Estado nacional, administrada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo ante el que la Comuna inició la solicitud de compra y del que espera la resolución final para avanzar con el proyecto.

Las tramitaciones se iniciaron el año pasado y, según pudo saber este diario, ya fueron aprobados tres informes técnicos presentados por el Municipio en distintas etapas del proceso, para la ejecución del objetivo de la adquisición. “Ahora sólo falta que la Nación acepte la venta del espacio”, confirmó el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, ante la consulta de EL DIA.

Ayer no había trascendido el monto de la propiedad, aunque el funcionario de Alak aseguró: “La Ciudad está en condiciones de comprarlo con fondos propios. En estos dos años hemos saneado la administración y pagado las deudas, y ésta es una operación de escala municipal”.

Con todo, el único paso que resta para concretar la transacción es que el Gobierno nacional acceda a la venta. El proyecto para la construcción de una nueva terminal de ómnibus en esas dos hectáreas -aproximadamente, dos manzanas- prevé el traslado a ese lugar de la Terminal de ómnibus de 4 y 42. Allí ingresarían y partirían todos los micros de media y larga distancia.

Esa reubicación fue pensada en términos estratégicos para resolver problemas de pasajeros y del tránsito en una zona neurálgica de la Ciudad.

LE PUEDE INTERESAR

Un economista crítico de Milei busca pelearle el voto libertario a Espert

LE PUEDE INTERESAR

El Frente de Izquierda, con los de siempre

“Por un lado, actualmente, conviven los micros de gran porte con los vehículos urbanos en zonas de calles angostas y muy frecuentadas, como son todas las calles aledañas a la Terminal de 4 y 42”, describió Resa.

Por otro, “tanto la Terminal como la Estación son usados diariamente por miles de pasajeros de toda la Región que llegan y salen a la Ciudad de Buenos Aires, a otras ciudades bonaerenses o a otras provincias. Lo ideal es que puedan pasar del micro al tren y viceversa sin tener que trasladarse”, remarcó al indicar que la Terminal y la Estación concentran platenses, berissenses y ensenadenses y que “debería unificarse en un sólo punto geográfico”.

El funcionario, que también encabeza la lista de candidatos a concejales de Fuerza Patria, advirtió que “tener una Ferroautomor es central para ordenar la movilidad en la Ciudad”. Y apuntó directo a la reforma del sistema de transporte público de pasajeros que su área tendrá a cargo para presentar antes de fin de año. “Este proyecto es complementario del diseño de un nuevo plan el uso de colectivos en la Ciudad”.

En la misma línea, describió que la salida de los micros de gran porte desde Diagonal 80 y 115 es “más directa y por fuera de una zona muy concurrida del casco, que debería despejarse”.

Respecto a la inversión, si bien ayer no se supo el valor del predio que se busca comprar, sí se indicó que el Municipio “puede adquirirlo con fondos propios” y que, del mismo modo, el monto requerido para la construcción de la nueva terminal también es “de escala municipal”.

Al respecto, dijo que la construcción prevista en el anteproyecto que fue presentado y aprobado por los organismos nacionales prevé la edificación de unos 7 mil metros cuadrados cubiertos. Y que el gasto estimado para su ejecución rondaría los “10 mil millones de pesos”.

Para dimensionar el monto, Resa comparó: “El plan de bacheo que la Municipalidad está realizando en los barrios es de 100 mil millones de pesos. Por supuesto que esta estación podemos hacerla, si el Estado nacional autoriza, finalmente, la venta”.

El proyecto de una “Terminal Ferroautomotor” surgió en el 2000, durante la anterior gestión de Julio Alak, cuando ya se había advertido sobre el inconveniente de la ubicación de la Terminal de ómnibus. La electrificación del tren Roca, concretada en 2015, visibilizó aún más esa necesidad por el incremento de la demanda del tren y en atención a que los terrenos linderos a la Estación se encuentran, prácticamente, ociosos.

“Desde que nos fuimos y hasta que volvimos, la Ferroautomotor no dejó de ser un proyecto mencionado por muchos pero sin avances reales. Queremos hacerlo un hecho”, concluyó.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Elevan el alerta a "Amarillo" en La Plata por lluvias y tormentas fuertes

🔴 Minuto a minuto | Uno por uno: nombres y candidatos confirmados en el cierre de listas

VIDEO. Ataque de motochorros en Barrio Norte y el temor de los vecinos

Errores en el juego aéreo le quitaron todo: ganaba 2 -1 y Estudiantes terminó perdiendo 3 a 2 ante Banfield

Gimnasia se quedó en el segundo tiempo, falló atrás y perdió con Lanús 2 a 1

Un cuento que rozó la tragedia: drogan y asaltan a un abuelo en Ensenada

“Maniseros”: La Plata amaneció con un misterioso mensaje en varios pasacalles, ¿de qué se trata?

VIDEO. Así fue el impactante choque contra semáforo en pleno centro de La Plata
+ Leidas

Gray, el intendente del PJ que competirá contra el kirchnerismo

El radicalismo no competirá pero pondrá nombres en varias listas

VIDEO. Estudiantes lo dejó escapar y dio un paso en falso en el Florencio Sola

La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia en un cierre con fuerte dispersión y sorpresas

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

VIDEO. Baño de realidad: el Lobo no pudo meter tercera

Provincias Unidas, con Randazzo y Stolbizer

Un sector de la UCR irá con la Coalición Cívica
Últimas noticias de Política y Economía

Gray, el intendente del PJ que competirá contra el kirchnerismo

El radicalismo no competirá pero pondrá nombres en varias listas

La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia en un cierre con fuerte dispersión y sorpresas

Varios exgobernadores y un cura van por una banca en el Congreso
Deportes
VIDEO. Estudiantes lo dejó escapar y dio un paso en falso en el Florencio Sola
A contramano de su ADN, la virtud mutó en pecado
VIDEO. Eduardo Domínguez.- “No nos alcanza con 45 minutos buenos”
Perdió tras cuatro victorias, no llegó a la punta y se alejó en la tabla Anual
Al Ruso lo preservaron en el complemento
Policiales
El delito no da tregua: a una jubilada le sacaron hasta la ropa
Al borde de la tragedia en Altos de San Lorenzo
Peritarán las historias clínicas de las víctimas del fentanilo mortal
Un policía se resistió a un asalto y mató a un ladrón
Irrumpieron en plena madrugada en busca de dinero y joyas
Espectáculos
“La vida de Chuck”: el hombre contiene multitudes
Batalla cultural de los famosos por “Homo Argentum”
Priscilla Presley, al horno: la demandan por más de 50 millones
Se celebra el Día del Canto Coral local
El cine argentino, premiado en el prestigioso Festival de Locarno
Información General
“Dogtores”: la terapia con perros gana terreno en el país
La variante Frankenstein del Covid avanza con un patrón repetido
Bartolomé Bavio celebró su 124° aniversario con música, tradición y comunidad
Mar del Plata será sede esta semana del XXIII Congreso Nacional de Educación Privada
El Colegio de Médicos de la Provincia declaró el estado de alarma por el fentanilo contaminado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla