La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

Pasajeros que ingresan y salen de la Ciudad deberían hacerlo desde un mismo lugar, realizando transbordos con facilidad. Esa es la idea madre del histórico proyecto de la “Estación Ferroautomotor” que comenzó a gestarse hace más de dos décadas y que la gestión de Julio Alak busca ahora concretar, a partir del traslado de la Terminal de micros a la Estación de trenes de 1 y 44.

Puntualmente, el plan de la Municipalidad es adquirir el predio de Diagonal 80 y 115, ubicado detrás de la Estación y que actualmente funciona como un depósito de trenes. Las dos hectáreas de terreno son propiedad del Estado nacional, administrada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo ante el que la Comuna inició la solicitud de compra y del que espera la resolución final para avanzar con el proyecto.

Las tramitaciones se iniciaron el año pasado y, según pudo saber este diario, ya fueron aprobados tres informes técnicos presentados por el Municipio en distintas etapas del proceso, para la ejecución del objetivo de la adquisición. “Ahora sólo falta que la Nación acepte la venta del espacio”, confirmó el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, ante la consulta de EL DIA.

Ayer no había trascendido el monto de la propiedad, aunque el funcionario de Alak aseguró: “La Ciudad está en condiciones de comprarlo con fondos propios. En estos dos años hemos saneado la administración y pagado las deudas, y ésta es una operación de escala municipal”.

Con todo, el único paso que resta para concretar la transacción es que el Gobierno nacional acceda a la venta. El proyecto para la construcción de una nueva terminal de ómnibus en esas dos hectáreas -aproximadamente, dos manzanas- prevé el traslado a ese lugar de la Terminal de ómnibus de 4 y 42. Allí ingresarían y partirían todos los micros de media y larga distancia.

Esa reubicación fue pensada en términos estratégicos para resolver problemas de pasajeros y del tránsito en una zona neurálgica de la Ciudad.

“Por un lado, actualmente, conviven los micros de gran porte con los vehículos urbanos en zonas de calles angostas y muy frecuentadas, como son todas las calles aledañas a la Terminal de 4 y 42”, describió Resa.

Por otro, “tanto la Terminal como la Estación son usados diariamente por miles de pasajeros de toda la Región que llegan y salen a la Ciudad de Buenos Aires, a otras ciudades bonaerenses o a otras provincias. Lo ideal es que puedan pasar del micro al tren y viceversa sin tener que trasladarse”, remarcó al indicar que la Terminal y la Estación concentran platenses, berissenses y ensenadenses y que “debería unificarse en un sólo punto geográfico”.

El funcionario, que también encabeza la lista de candidatos a concejales de Fuerza Patria, advirtió que “tener una Ferroautomor es central para ordenar la movilidad en la Ciudad”. Y apuntó directo a la reforma del sistema de transporte público de pasajeros que su área tendrá a cargo para presentar antes de fin de año. “Este proyecto es complementario del diseño de un nuevo plan el uso de colectivos en la Ciudad”.

En la misma línea, describió que la salida de los micros de gran porte desde Diagonal 80 y 115 es “más directa y por fuera de una zona muy concurrida del casco, que debería despejarse”.

Respecto a la inversión, si bien ayer no se supo el valor del predio que se busca comprar, sí se indicó que el Municipio “puede adquirirlo con fondos propios” y que, del mismo modo, el monto requerido para la construcción de la nueva terminal también es “de escala municipal”.

Al respecto, dijo que la construcción prevista en el anteproyecto que fue presentado y aprobado por los organismos nacionales prevé la edificación de unos 7 mil metros cuadrados cubiertos. Y que el gasto estimado para su ejecución rondaría los “10 mil millones de pesos”.

Para dimensionar el monto, Resa comparó: “El plan de bacheo que la Municipalidad está realizando en los barrios es de 100 mil millones de pesos. Por supuesto que esta estación podemos hacerla, si el Estado nacional autoriza, finalmente, la venta”.

El proyecto de una “Terminal Ferroautomotor” surgió en el 2000, durante la anterior gestión de Julio Alak, cuando ya se había advertido sobre el inconveniente de la ubicación de la Terminal de ómnibus. La electrificación del tren Roca, concretada en 2015, visibilizó aún más esa necesidad por el incremento de la demanda del tren y en atención a que los terrenos linderos a la Estación se encuentran, prácticamente, ociosos.

“Desde que nos fuimos y hasta que volvimos, la Ferroautomotor no dejó de ser un proyecto mencionado por muchos pero sin avances reales. Queremos hacerlo un hecho”, concluyó.