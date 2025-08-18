La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia en un cierre con fuerte dispersión y sorpresas
Martín Cabrera
mcabrera@eldia.com
6
Fue el mejor jugador de Estudiantes. Quite, traslado y distribución en la mitad de cancha, con llegada al arco rival. Un jugador que sigue creciendo a pasos agigantados. No se entendió por qué lo sacó Eduardo Domínguez promediando el segundo tiempo. Sin el pibe de Bavio ni de Ascacibar el Pincha se derrumbó.
4
Un mal partido de la defensa de Estudiantes, principalmente de Núñez. A tal punto que Domínguez mandó a la cancha a Funes Mori y Banfield y lo dio vuelta de cabeza.
6
El partido no dio jugadas polémicas y por eso es valorable lo de Nicolás Ramírez, que sacó adelante el encuentro. No compró las caídas en el área ni abusó de las tarjetas.
------------------------------
F. Muslera (5)
Esta vez no pudo hacer demasiado para evitar los goles. A su favor es que siempre le cabecearon en el área.
Román Gómez (6)
Tuvo su premio en el gol pero en la marca la pasó mal en buena parte del partido, sobre todo en el sgundo tiempo
Santiago Núñez (4)
Perdió demasiados duelos aéreos y por eso Domínguez mandó a la cancha a Funes Mori.
F. Rodríguez (5)
Los mismos problemas que sus compañeros. Por la banda izquierda Banfield atacó demasiado. Igual fue el mejor central albirrojo en cancha.
S. Arzamendia (5)
Un golazo para abrir el partido pero un partido para el olvido en la marca. Auzmendi y Piñero lo desbordaron casi siempre.
S. Ascacibar (6)
Mientras estuvo en cancha fue el líder del equipo. Se fue por un golpe en su muslo derecho.
M. Amondarian (6)
No se entiende por qué Domínguez lo sacó de la cancha. Fue salida clara desde el fondo con llegada al área.
José Sosa (5)
Mientras estuvo con resto fue importante para ser recepción de la pelota. Se fue con el partido 2-1.
Facundo farías (5)
Una exquisita habilitación para que Román Gómez marque el 2-0. No mucho más que eso. Dejó la cancha antes de que llegue la derrota.
Fabricio Pérez (4)
No pudo aportar demasiado recostado primero a la izquierda y luego a la derecha. Se fue lesionado.
Lucas Alario (4)
Nada de nada. El delantero no puede encontrar un nivel que se asemeje a lo quemostró en River. No logra entrar en contacto con la pelota.
Leo Suárez (5)
Algunos movimientos ofensivos y un tiro en el palo derecho de Sanguinetti. No mucho más.
Ezequiel Piovi (4)
Entró para reemplazar a Ascacibar y automáticamente el equipo decayó totalmente. Flojo regreso del volante exLiga de Quito.
Edwuin Cetré (6)
Le dio otra impronta al ataque en el peor momento del equipo.
Lucas Cornejo (6)
Una muy buena carta de presentación. Atrevimiento y gambeta.
Funez Mori (4)
Entró para ganar de arria y Banfield hizo dos goles de cabeza.
