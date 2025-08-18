Uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que van a competir en las elecciones de octubre
Facundo Aché
fache@eldia.com
6
En un partido sin rendimientos individuales altos, se valora la inteligencia del delantero. Aún sin estar al 100% del ritmo de juego del fútbol argentino, se nota que sabe. Tiene buenos movimientos, aguanta bien la pelota, sabe jugar a un toque y no le escapa a la fricción. Además, frente a Losada, no dudo a la hora de ejecutar el remate para el 1-0.
4
El juvenil del seleccionado sufrió el partido aún más que ante Godoy Cruz. El chico es central y queda claro que está dando una mano, pero el equipo terminó extrañando a Silva Torrejón.
7
Más allá de las protestas habituales de los hinchas, no hay nada que reprocharle al árbitro en un encuentro que no tuvo grandes polémicas en las áreas ni infracciones violentas.
Nelson Insfrán (5)
Pareció despegar tarde ante el cabezazo de Canale, pero tapó un par de remates de gol. El arco no es tema.
Juan Pintado (5)
Cuando Lanús le recargó el juego por su sector tuvo complicaciones. Pesó poco en ofensiva.
Renzo Giampaoli (5)
Después de un buen primer tiempo, falló en la pelota quieta del empate y no encontró nunca a Watson en el segundo gol.
Gastón Suso (5)
Flojo técnicamente, cuando busca lejos le cuesta. Su personalidad y buen cabezazo casi le da el empate el Lobo.
Juan Manuel Villalba (4)
Le costó el partido. En el complemento lo desbordaron varias veces y casi no pudo aportar en ataque.
Jeremías Merlo (6)
Tuvo ráfagas. Una buena jugada individual terminó en el gol de Marcelo Torres. El equipo lo necesita con mayor continuidad en el juego.
Mateo Seoane (4)
Flojo partido en la marca e impreciso en la entrega de la pelota. Un mal pase suyo inició la acción del segundo tanto visitante.
Nicolás Garayalde (5)
El funcionamiento del equipo lo envía para arriba o para abajo en lo individual. Flojo partido.
Manuel Panaro (5)
No tuvo continuidad en el juego. Recién en el complemento tuvo un par de acciones en ataque pero sin puntería.
Norberto Briasco (5)
Sin jugar un gran partido, demostró que es titular indicutido. Cuando salió, el equipo lo extrañó.
Marcelo Torres (6)
La figura. Acomodó muy bien el cuerpo para el gol y jugó muy bien mientras le respondió el físico.
Juan José Pérez (4)
La mayoría de sus decisiones fueron equivocadas. Llamó la atención su ingreso ante la salida de Briasco, ya que no es delantero.
Lucas Castro (5)
Intentó manejar la pelota y aportó calma en un momento de nerviosismo.
Bautisto Merlini (6)
Movedizo, aún con errores intentó jugar y abastecer a los delanteros.
Sebastián Lomónaco (5)
Mostró algunos toques interersantes y nada más. El equipo no lo pudo poner en situación de gol.
Maximiliano Zalazar (-)
Jugó apenas unos minutos cuando Orfila buscó sumar gente en el área de Lanús.
