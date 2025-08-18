Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Informe mensual de apymeco sobre los costos en la Región

El precio del metro cuadrado a construir cerca de los $2.000.000

Los materiales tuvieron el salto más importante en los costos. En lo que va del año el índice sumó el 15,86% y en el interanual llegó a 31%

El precio del metro cuadrado a construir cerca de los $2.000.000
18 de Agosto de 2025 | 01:37
Edición impresa

El metro cuadrado a construir ya está cerca de los 2 millones de pesos. En julio cerró en 1.853.131,83 pesos, lo que representó una suba mensual del 3,29 por ciento y un incremento interanual del 31,03 por ciento, según el índice de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Apymeco).

El informe, el número 118 de la serie histórica de la entidad, destaca una notable disminución en el incremento de los costos, impulsada principalmente por el freno en el precio de la mano de obra.

El análisis por rubros muestra que los materiales fueron el principal motor del aumento, con una variación mensual del 3,29 por ciento. Por su parte, la mano de obra tuvo un incremento mucho más moderado, de tan solo el 0,26 por ciento.

En términos interanuales, el índice general mostró un aumento del 31,03 por ciento, marcando el primer incremento de este tipo en 17 meses. En lo que va del año, la suba acumulada fue del 15,86 por ciento.

Los materiales fueron el rubro que tuvo el mayor salto en los costos de la construcción, con el 5,83 por ciento. Entre los materiales que experimentaron los mayores aumentos se encuentran el hierro redondo (12,93 por ciento), los ascensores (6,69 por ciento) y el ladrillo hueco (4,97 por ciento). El otro rubro que tuvo un fuerte incremento fue la provisión de terceros, con un 4,84 por ciento. La provisión de terceros se refiere a la contratación de servicios especializados, mano de obra o el suministro de materiales por parte de empresas o profesionales externos que no forman parte de la estructura principal de la constructora o del equipo de trabajo directo.

En contrapartida, algunos productos tuvieron variaciones mínimas o incluso bajaron de precio, como los porcelanatos (0 por ciento), los materiales para instalaciones sanitarias (-0,57 por ciento) y las griferías (-2,14 por ciento).

LE PUEDE INTERESAR

Día del Niño con ventas “flojas”: juguetes y ropa deportiva, los más elegidos

LE PUEDE INTERESAR

Los “peques” festejaron a lo grande en Plaza Moreno

El informe de APYMECO también señala que el precio del metro cuadrado en dólares tuvo una ligera suba del 0,94 por ciento, pasando de 1.396,15 dólares a los 1.409,23 dólares.

Otro dato relevante es que el despacho de cemento a nivel provincial creció un 9,3 por ciento respecto al mes anterior, aunque se mantuvo un 2,7 por ciento por debajo de los valores registrados el año pasado.

“La estabilidad macro económica reflejada en la pronunciada desaceleración del índice que mide el costo de vida permite a las personas con capacidad de ahorro proyectar inversiones, que sumado a que el valor de venta del metro cuadrado sigue siendo menor que el costo de construcción la hace una muy buena inversión y genera un horizonte optimista”, dijo el presidente de Apymeco, Gustavo Marín, quien añadió que el dato negativo es que “los bancos han disminuido el otorgamiento de los créditos hipotecarios”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Elevan el alerta a "Amarillo" en La Plata por lluvias y tormentas fuertes

🔴 Minuto a minuto | Uno por uno: nombres y candidatos confirmados en el cierre de listas

VIDEO. Ataque de motochorros en Barrio Norte y el temor de los vecinos

Errores en el juego aéreo le quitaron todo: ganaba 2 -1 y Estudiantes terminó perdiendo 3 a 2 ante Banfield

Gimnasia se quedó en el segundo tiempo, falló atrás y perdió con Lanús 2 a 1

Un cuento que rozó la tragedia: drogan y asaltan a un abuelo en Ensenada

“Maniseros”: La Plata amaneció con un misterioso mensaje en varios pasacalles, ¿de qué se trata?

VIDEO. Así fue el impactante choque contra semáforo en pleno centro de La Plata
+ Leidas

Gray, el intendente del PJ que competirá contra el kirchnerismo

Un sector de la UCR irá con la Coalición Cívica

Provincias Unidas, con Randazzo y Stolbizer

El radicalismo no competirá pero pondrá nombres en varias listas

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

VIDEO. Lo dejó escapar: paso en falso en el Florencio Sola

A contramano de su ADN, la virtud mutó en pecado

VIDEO. Boca se sacó la mufa: ganó luego de 12 fechas
Últimas noticias de La Ciudad

Fuerte caída de donantes voluntarios: convocan a nuevas colectas de sangre

Día del Niño con ventas “flojas”: juguetes y ropa deportiva, los más elegidos

Los “peques” festejaron a lo grande en Plaza Moreno

En el tiempo libre de los chicos, avance arrollador del universo digital
Deportes
VIDEO. Lo dejó escapar: paso en falso en el Florencio Sola
A contramano de su ADN, la virtud mutó en pecado
VIDEO. “No nos alcanza con 45 minutos buenos”
Perdió tras cuatro victorias, no llegó a la punta y se alejó en la tabla Anual
Al Ruso lo preservaron en el complemento
Policiales
El delito no da tregua: a una jubilada le sacaron hasta la ropa
Al borde de la tragedia en Altos de San Lorenzo
Peritarán las historias clínicas de las víctimas del fentanilo mortal
Un policía se resistió a un asalto y mató a un ladrón
Irrumpieron en plena madrugada en busca de dinero y joyas
Información General
“Dogtores”: la terapia con perros gana terreno en el país
La variante Frankenstein del Covid avanza con un patrón repetido
Bartolomé Bavio celebró su 124° aniversario con música, tradición y comunidad
Mar del Plata será sede esta semana del XXIII Congreso Nacional de Educación Privada
El Colegio de Médicos de la Provincia declaró el estado de alarma por el fentanilo contaminado
Espectáculos
Las hijas de Jorge Lanata hablaron de la deuda millonaria de su padre: “Nosotras no recibimos ese dinero”
Tronco candidato: el panelista de Fantino va en la boleta de diputados de LLA
Elecciones 2025: desde Virginia Gallardo a Jorge Porcel Junior, los candidatos famosos de cada partido
Jey Mammon habló de su cancelación y denuncia: "La pasé mal y la pasé bien también"
"Vestido asesino": Graciela Alfano hizo estallar las redes y la comparan con Joan Collins

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla