Caputo aprieta a los bancos: sube encajes al límite y lanza licitación de urgencia

El nuevo esquema monetario exige más encajes a los bancos y canaliza pesos al Tesoro. Busca anclar el dólar, pero tensiona el crédito y la actividad.
El Gobierno busca llegar a las elecciones de medio término con "pax cambiaria" a costa de mayor dureza monetaria. Desde hoy, los bancos deberán inmovilizar el 50% de los depósitos a la vista y cajas de ahorro en el BCRA (40 puntos en efectivo y 10 con bonos del Tesoro).
La medida se complementa con una licitación "fuera de agenda" para absorber pesos excedentes, tras el rechazo de los bancos a renovar $6 billones la semana pasada.
Estas son las claves de la medida que tomó el Gobierno:
- Los encajes en el BCRA rinden 0%, pero la integración con TAMAR (casi 50% mensual) ofrece a los bancos una vía menos onerosa.
- La caución a un día saltó al 80%, encareciendo el financiamiento para pymes: adelantos en cuenta corriente también treparon a 80% anual.
- Los bancos privados manifestaron su malestar y advierten por mayores costos y controles diarios, bajo amenaza de multas del Central.
Según Delphos, Caputo y Bausili buscan inducir a los bancos a financiar plazos más largos y reducir liquidez inmediata. La oferta de TAMAR y la ventanilla de pases del BCRA apuntan a estirar duration y mantener férreo control de los agregados.
Quantum Finanzas lo sintetiza: "El Gobierno busca esterilizar excedentes y evitar oscilaciones de tasas, pero el combo potencia la volatilidad".
Por su parte, Invecq alertó que el esquema puede consolidar tasas elevadas en los próximos meses, con $9 billones por vencer en agosto. El riesgo, la desaceleración de la actividad y tensión financiera en la antesala electoral.
Para los bancos, el escenario combina spreads ajustados, tasas pasivas crecientes y mayor riesgo crediticio, en un contexto de mora en alza desde 2024.
Nota publicada en eleconomista.com.ar
