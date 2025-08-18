Briasco salió lesionado y es duda para San Juan

Cuando a los 14 minutos del complemento Norberto Briasco se tiró al suelo con visibles muestras de dolor tras pelear el balón -en la jugada anterior- con Carlos Izquierdoz, todo Gimnasia mostró preocupación, no solo por el momento del partido (Lanús ya había conseguido la igualdad) sino por la importancia que tiene el delantero en este equipo de Orfila, quien con su confianza le ha permitido dar vuelta parcialmente la visión que los hinchas tenían de él.

Lo concreto es que el armenio salió con una molestia muscular en un isquiotibial y -si bien el propio jugador la minimizó en la zona de vestuarios- mañana martes le realizarán estudios y será el diagnóstico por imágenes el que tendrá la última palabra. Por las características de su salida del campo de juego, el delantero está muy en duda para el viaje del próximo viernes a San Juan para jugar el sábado a las 20.00 ante San Martín en el estadio Hilario Sánchez.

Si bien durante la semana Briasco había tenido una resonancia para llevarle calma por una pequeña molestia, la lesión sufrida no tiene nada que ver con la rodilla. Fue una alta exigencia en el pique para pelear una pelota que le provocó un pinchazo en el músculo. Y obviamente, la preocupación ante una eventual ausencia en el próximo compromiso.

Por otra parte, Pedro Silva Torrejón estará en condiciones, ya recuperado del edema muscular a causa de un trauma en el bíceps que lo marginó de los últimos dos partidos. En cambios, seguirán afuera Jan Hurtado y Matías Melluso, ambos en la última semana de recuperación tras sus rupturas fibrilares.

Otro lesionado es Ivo Mammini, quien tiene una sinovitis de rodilla por un golpe en una práctica que lo marginó en las últimas fechas. Y Franco Torres está en el último tramo de recuperación de su lesión ligamentaria, de la cual fue intervenido quirúrgicamente a fines de enero.

PERDIÓ EL FEMENINO

Gimnasia sufrió una dura goleada al caer 4-1 frente a Vélez en Abasto por la segunda fecha del campeonato. Dahiana Cantero convirtió el gol del honor para las triperas, que formaron con Olivera; Ludueña, Aguilera, Casas, Adorno; Jara, Sarasúa; Moyano, Cantero, Gaetán; Acuña.