Tensión en La Plata por un intento de toma: Traffic blanca, "prohibido pasar" y bronca vecinal

Un intento de usurpación de terrenos tiene en vilo a un barrio de La Plata. Según denunciaron los vecinos, un movimiento alrededor de un lote levantó sospechas que más tarde fueron confirmadas debido a que los presuntos usurpadores fueron a la acción.
En las últimas hora de ayer, en la zona de diagonal 690 y 121, frentistas advirtieron por la toma de lotes que pertenecen al Club 19 de Febrero. Aseguraron que "primero llegó una Traffic blanca y alambraron los terrenos".
Además manifestaron que colocaron un cartel con la insignia de "prohibido pasar". Eso fue lo que más despertó la furia vecinal, por tratarse de un espacio que pertenecería a esa institución, al punto que se movilizaron a lo tiraron abajo.
"Desconocemos quienes son, pero ya lo denunciamos y queremos que se vayan", le dijeron a EL DIA en medio de una gran preocupación. Según revelaron, esta mañana se hizo presente una patrulla municipal para custodiar la zona, aunque la tensión se mantenía.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA
Propietario El Día SAICYF. Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
