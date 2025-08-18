Domingo con cuatro accidentes viales y un auto volcado en Quilmes

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44
La madrugada del domingo estuvo marcada por una serie de accidentes viales en distintos puntos de Quilmes, los cuales requirieron la intervención de los Bomberos, el SAME, la Policía y el personal de la Patrulla Urbana. Los siniestros provocaron daños materiales y un total de siete heridos, de los cuales dos debieron ser trasladados a un centro de salud.
El primer accidente se registró en la intersección de San Martín y la calle 880, donde dos vehículos colisionaron y solo sufrieron daños materiales. El segundo siniestro ocurrió poco después en Triunvirato y la avenida La Plata. Allí, el conductor de uno de los rodados debió ser asistido por el personal del SAME, aunque su traslado a un hospital no fue necesario. El tercer accidente tuvo lugar en la intersección de Mosconi y Bertana. En ese choque se vieron involucradas cuatro motocicletas y un vehículo menor. El saldo fue de cinco heridos. Tres de ellos sufrieron lesiones leves, mientras que un hombre y una mujer debieron ser trasladados a un centro asistencial. En ese lugar trabajaron los Bomberos Voluntarios de Quilmes, La Florida y San Francisco Solano.
Ya entrada la mañana, un cuarto accidente se produjo en la avenida La Plata al 4600. En ese lugar, un choque entre dos autos provocó que uno de ellos volcara. No hubo heridos de gravedad. Dos hombres fueron atendidos en el lugar por Bomberos y el personal del SAME completó la asistencia. Uno de los vehículos involucrados se dio a la fuga. Las autoridades locales recordaron la importancia de circular con precaución y respetar las normas de tránsito, especialmente durante los horarios nocturnos y de madrugada.
