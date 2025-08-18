Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

En el Club Alumni el intendente escuchó a los vecinos de Los Hornos y prometió soluciones a las problemáticas

18 de Agosto de 2025 | 11:23

Escuchar esta nota

El intendente de La Plata, Julio Alak, participó en el Club Alumni de un nuevo encuentro de la Junta Comunal de Los Hornos, una política pública que busca promover el diálogo directo entre autoridades, vecinos e instituciones, a los fines de relevar prioridades y proponer soluciones.

“Estos encuentros nos permiten escuchar de primera mano a los vecinos y conocer las prioridades de cada barrio”, sostuvo el jefe comunal, quien estuvo acompañado por el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, y la diputada provincial Lucía Iañez, entre otras autoridades.

Junto a vecinos y representantes de instituciones de la zona, Alak también remarcó: “Con esas demandas avanzamos en obras viales, mejoras en escuelas y en la recuperación de espacios públicos, para que todos vivan en una ciudad más segura y accesible”.

Durante la reunión se repasaron las obras finalizadas, entre ellas la nueva pavimentación y obra hidráulica en 602 entre 155 y 167, la pavimentación de 143 entre 59 y 61 y de 153 entre 60 y 66, el primer tramo de la nueva avenida 60 entre 131 y 137, la puesta en valor de la Plaza de la Madre y la nueva sede de la delegación, que incorporó nuevos trámites.

Además, se pusieron en común trabajos en ejecución, como el nuevo asfalto de avenida 60 entre 131 y 167, la nueva pavimentación con obra hidráulica de 167 entre 602 y 90 y la mejora de calle 90 entre 137 y 155, con sus correspondientes tareas hidráulicas.

Además, se expusieron las obras que se llevarán adelante junto a la Provincia en una decena de instituciones educativas de la zona, entre las cuales se encuentran la ES 51, ES 53, EP 28, JI 904, JI 963, el Jardín de Infantes Municipal Nº1 Los Hornos, la Escuela Pedagógica Provincial Municipal N° 2 Extensión, ES 3, JI 986, EP 116.

Cabe señalar que en esta nueva reunión los vecinos pudieron conocer el estado de las intervenciones y participar en  nuevas mesas temáticas de obras, educación, servicios públicos, hábitat, salud, producción, género, seguridad, transporte y desarrollo social.

En Los Hornos, el Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano incluye la ejecución de 300 nuevas calles (71 con cordón cuneta, 83 con carpeta asfáltica y 144 calles de tierra), la iluminación de 199 arterias y la reparación de 17.330 luminarias, entre otras tareas.

