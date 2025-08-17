Gray, el intendente del PJ que competirá contra el kirchnerismo

El intendente peronista de Esteban Echeverría, Fernando Gray, pateó el tablero y presentó su propia lista de diputados nacionales por la Provincia por fuera de Fuerza Patria.

El alcalde encabezará la nómina que está integrada por diversos sindicalistas y dirigentes del peronismo y será secundado por María Laura Guazzaroni, vicepresidenta del Concejo Deliberante de Escobar.

“Este es un frente bien peronista”, le dijo Gray a este diario al confirmar que será candidato.

“Está claro que no hay otra lista del peronismo en la Provincia que no sea la nuestra. Quien encabeza la de Fuerza Patria, Jorge Taiana, ni siquiera está afiliado. Y Grabois, que tampoco es del partido, se lleva tres lugares a salir, igual que Massa”, dijo Gray.

El intendente de Esteban Echeverría, que mantiene un fuerte y largo enfrentamiento con Máximo Kirchner, sostuvo además que “dejaron afuera al peronismo. Es tan así que por primera vez desde 1983 La Matanza no tendrá un candidato a diputado nacional”, disparó.

“Le habían prometido cargos a varios intendentes y los dejaron afuera. Y con otros ex intendentes hicieron lo mismo. Por eso nos presentamos, porque el peronismo tiene que estar representado”, añadió.

En términos prácticos, la lista del jefe comunal dividirá el voto peronista en la Provincia.

Gray se había mantenido bajo el paraguas de Fuerza Patria en el armado bonaerense de cara a los comicios del 7 de septiembre. De hecho, la lista local en Esteban Echeverría está encabezada por su esposa, Magdalena Goris.

Si bien el intendente venía analizando la posibilidad de armar una propuesta propia para las elecciones nacionales de octubre ante la eventualidad de que el candidato K fuera Máximo Kirchner, esa decisión se terminó precipitando cuando surgieron los nombres elegidos por Cristina Kirchner para Fuerza Patria.

La nómina del kirchnerismo dejó afuera al peronismo territorial. De hecho, no hay ningún intendente pese a las versiones de que algún alcalde incluso podía encabezarla. Además, no habrá referentes de La Matanza ni tuvo lugar uno de los históricos que buscaba una banca, el ex alcalde de Ituzaingó, Alberto Descalzo.

Además, termina su mandato, sin chances de reelegir, otro histórico: el ex intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra.

También quedó afuera el Movimiento Evita. En cambio, uno de los grandes favorecidos fue Juan Grabois que cobró por partida doble: en Capital Federal y en Provincia.

De esta forma, Gray abrió una ventana para canalizar el voto peronista disconforme con el armado auspiciado por la ex presidenta.