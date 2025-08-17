Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Presentó su lista por afuera de Fuerza patria

Gray, el intendente del PJ que competirá contra el kirchnerismo

El jefe comunal de Esteban Echeverría será candidato a diputado nacional. Enfrentado a La Cámpora, buscará el voto peronista 

Gray, el intendente del PJ que competirá contra el kirchnerismo

Fernando Gray junto a María Eugenia Guazzaroni. El intendente armó su lista de diputados nacionales/X

Carlos Barolo

18 de Agosto de 2025 | 01:48
Edición impresa

Escuchar esta nota

El intendente peronista de Esteban Echeverría, Fernando Gray, pateó el tablero y presentó su propia lista de diputados nacionales por la Provincia por fuera de Fuerza Patria.

El alcalde encabezará la nómina que está integrada por diversos sindicalistas y dirigentes del peronismo y será secundado por María Laura Guazzaroni, vicepresidenta del Concejo Deliberante de Escobar.

“Este es un frente bien peronista”, le dijo Gray a este diario al confirmar que será candidato.

“Está claro que no hay otra lista del peronismo en la Provincia que no sea la nuestra. Quien encabeza la de Fuerza Patria, Jorge Taiana, ni siquiera está afiliado. Y Grabois, que tampoco es del partido, se lleva tres lugares a salir, igual que Massa”, dijo Gray.

El intendente de Esteban Echeverría, que mantiene un fuerte y largo enfrentamiento con Máximo Kirchner, sostuvo además que “dejaron afuera al peronismo. Es tan así que por primera vez desde 1983 La Matanza no tendrá un candidato a diputado nacional”, disparó.

“Le habían prometido cargos a varios intendentes y los dejaron afuera. Y con otros ex intendentes hicieron lo mismo. Por eso nos presentamos, porque el peronismo tiene que estar representado”, añadió.

LE PUEDE INTERESAR

El radicalismo no competirá pero pondrá nombres en varias listas

LE PUEDE INTERESAR

La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia

En términos prácticos, la lista del jefe comunal dividirá el voto peronista en la Provincia.

Gray se había mantenido bajo el paraguas de Fuerza Patria en el armado bonaerense de cara a los comicios del 7 de septiembre. De hecho, la lista local en Esteban Echeverría está encabezada por su esposa, Magdalena Goris.

Si bien el intendente venía analizando la posibilidad de armar una propuesta propia para las elecciones nacionales de octubre ante la eventualidad de que el candidato K fuera Máximo Kirchner, esa decisión se terminó precipitando cuando surgieron los nombres elegidos por Cristina Kirchner para Fuerza Patria.

La nómina del kirchnerismo dejó afuera al peronismo territorial. De hecho, no hay ningún intendente pese a las versiones de que algún alcalde incluso podía encabezarla. Además, no habrá referentes de La Matanza ni tuvo lugar uno de los históricos que buscaba una banca, el ex alcalde de Ituzaingó, Alberto Descalzo.

Además, termina su mandato, sin chances de reelegir, otro histórico: el ex intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra.

También quedó afuera el Movimiento Evita. En cambio, uno de los grandes favorecidos fue Juan Grabois que cobró por partida doble: en Capital Federal y en Provincia.

De esta forma, Gray abrió una ventana para canalizar el voto peronista disconforme con el armado auspiciado por la ex presidenta.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fernando Gray junto a María Eugenia Guazzaroni. El intendente armó su lista de diputados nacionales/X

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Elevan el alerta a "Amarillo" en La Plata por lluvias y tormentas fuertes

🔴 Minuto a minuto | Uno por uno: nombres y candidatos confirmados en el cierre de listas

VIDEO. Ataque de motochorros en Barrio Norte y el temor de los vecinos

Errores en el juego aéreo le quitaron todo: ganaba 2 -1 y Estudiantes terminó perdiendo 3 a 2 ante Banfield

Gimnasia se quedó en el segundo tiempo, falló atrás y perdió con Lanús 2 a 1

Un cuento que rozó la tragedia: drogan y asaltan a un abuelo en Ensenada

“Maniseros”: La Plata amaneció con un misterioso mensaje en varios pasacalles, ¿de qué se trata?

VIDEO. Así fue el impactante choque contra semáforo en pleno centro de La Plata
+ Leidas

Gray, el intendente del PJ que competirá contra el kirchnerismo

Un sector de la UCR irá con la Coalición Cívica

Provincias Unidas, con Randazzo y Stolbizer

El radicalismo no competirá pero pondrá nombres en varias listas

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

VIDEO. Lo dejó escapar: paso en falso en el Florencio Sola

A contramano de su ADN, la virtud mutó en pecado

VIDEO. Boca se sacó la mufa: ganó luego de 12 fechas
Últimas noticias de Política y Economía

El radicalismo no competirá pero pondrá nombres en varias listas

La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia

Varios exgobernadores y un cura van por una banca en el Congreso

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44
Deportes
VIDEO. Lo dejó escapar: paso en falso en el Florencio Sola
A contramano de su ADN, la virtud mutó en pecado
VIDEO. “No nos alcanza con 45 minutos buenos”
Perdió tras cuatro victorias, no llegó a la punta y se alejó en la tabla Anual
Al Ruso lo preservaron en el complemento
Policiales
El delito no da tregua: a una jubilada le sacaron hasta la ropa
Al borde de la tragedia en Altos de San Lorenzo
Peritarán las historias clínicas de las víctimas del fentanilo mortal
Un policía se resistió a un asalto y mató a un ladrón
Irrumpieron en plena madrugada en busca de dinero y joyas
Espectáculos
Las hijas de Jorge Lanata hablaron de la deuda millonaria de su padre: “Nosotras no recibimos ese dinero”
Tronco candidato: el panelista de Fantino va en la boleta de diputados de LLA
Elecciones 2025: desde Virginia Gallardo a Jorge Porcel Junior, los candidatos famosos de cada partido
Jey Mammon habló de su cancelación y denuncia: "La pasé mal y la pasé bien también"
"Vestido asesino": Graciela Alfano hizo estallar las redes y la comparan con Joan Collins
Información General
“Dogtores”: la terapia con perros gana terreno en el país
La variante Frankenstein del Covid avanza con un patrón repetido
Bartolomé Bavio celebró su 124° aniversario con música, tradición y comunidad
Mar del Plata será sede esta semana del XXIII Congreso Nacional de Educación Privada
El Colegio de Médicos de la Provincia declaró el estado de alarma por el fentanilo contaminado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla