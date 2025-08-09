Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Noqueó a sergio ríos

Cuello, el mejor del mundo en interino pluma

Cuello, el mejor del mundo en interino pluma
9 de Agosto de 2025 | 04:23
Argentina tiene un nuevo campeón del mundo en boxeo, ya que Mirco Cuello venció por nocaut al mexicano Sergio Ríos y conquistó el título mundial interino pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que se disputó en Libia.

El argentino de 24 años fue letal y aplastó a su rival, en un combate que duró apenas dos minutos. Tras un primer round donde lo tiró, en el segundo dio el golpe de gracia con un gancho al hígado, que imposibilitó a Ríos de seguir peleando.

De esta manera, el santafesino hizo historia y se convirtió en el segundo campeón argentino de la actualidad en el mundo, ya que Fernando “el Pumita” Martínez obtuvo tiempo atrás el cinturón supermosca de la AMB. Además, con la victoria de Cuello, el boxeo nacional sumó el título número 43. Además, Cuello quedó apenas a un escalón de Nick Ball, quien es el campeón regular de la AMB y que podría ser su próximo rival. Por lo pronto, el boxeo argentino quedó en lo más alto con esta consagración.

 

