Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $ 2.000.000 y expectativa por el auto: mañana sale la tarjeta

Marcas y Tendencias

Todos los días no pasa lo mismo: lo que se viene con EL DIA del domingo

Todos los días no pasa lo mismo: lo que se viene con EL DIA del domingo
10 de Septiembre de 2025 | 16:52

Escuchar esta nota

Todos los días no pasa lo mismo. Puede ser que en política, sí... Pero en el suplemento Temas, no

Los domingos, el diario EL DIA prefiere romper con la monotonía.

La edición del fin de semana viene recargada y con varios temas de interés.

• Parejas abiertas del 2025: libertad, confianza y deseo, los sentimientos fundantes

“No es lo mismo relación abierta que poliamor”, “queríamos la libertad de elegir estar con el otro” y “siempre me pareció absurda la idea de fidelidad”: tres declaraciones sobre cómo se construye una relación sexo afectiva con apertura diferente a la monogamia.

• Tres destinos imperdibles para hacer trekking en la Provincia

Tandil, Sierra de la Ventana y CABA... La propuesta es amplia: desde desafíos de altura y rutas prolongadas hasta caminatas urbanas en reservas naturales, siempre con la posibilidad de descubrir paisajes que combinan belleza, historia y naturaleza.

• El pañuelo como protagonista: versatilidad en cada pliegue

La moda reinventa al pañuelo y lo convierte en aliado de la primavera–verano. Dependiendo de su tamaño, puede ser bandana, top, pollera o incluso bolso improvisado. Un ítem pequeño con infinitas posibilidades.

• Lunares a la vista: el estampado eterno que vuelve con fuerza

De los vestidos románticos a las siluetas urbanas y los guiños retro, los lunares confirman que nunca pasan de moda. Este año regresan con propuestas audaces que los consagran como protagonistas del guardarropa.

• Se entregan los Emmy, los premios a lo mejor de la tevé

El domingo, desde las 21, con alfombra roja desde las 20, tendrá lugar en Los Ángeles la ceremonia que celebra la temporada televisiva estadounidense. Hay favoritos, pero gran incertidumbre.

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.

Recuerde que, con cinco cupones sucesivos del Súper Cartonazo que salen con el diario del domingo, podrá ganar un Renault Kwid 0 km o 20.000.000 de pesos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Leidas

Milei ordenó el primer cambio en el Gabinete tras la derrota electoral del domingo

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

La Boleta Única Papel debuta en la Provincia en octubre: qué es y el paso a paso para votar

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Odisea en la entrada de un colegio del centro de La Plata: padres alertan por ola de robos con inhibidores de alarma

ANMAT prohibió la venta de una marca de queso, un suplemento dietario y productos de uso médico

Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla