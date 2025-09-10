Todos los días no pasa lo mismo: lo que se viene con EL DIA del domingo

Todos los días no pasa lo mismo. Puede ser que en política, sí... Pero en el suplemento Temas, no

Los domingos, el diario EL DIA prefiere romper con la monotonía.

La edición del fin de semana viene recargada y con varios temas de interés.

• Parejas abiertas del 2025: libertad, confianza y deseo, los sentimientos fundantes

“No es lo mismo relación abierta que poliamor”, “queríamos la libertad de elegir estar con el otro” y “siempre me pareció absurda la idea de fidelidad”: tres declaraciones sobre cómo se construye una relación sexo afectiva con apertura diferente a la monogamia.

• Tres destinos imperdibles para hacer trekking en la Provincia

Tandil, Sierra de la Ventana y CABA... La propuesta es amplia: desde desafíos de altura y rutas prolongadas hasta caminatas urbanas en reservas naturales, siempre con la posibilidad de descubrir paisajes que combinan belleza, historia y naturaleza.

• El pañuelo como protagonista: versatilidad en cada pliegue

La moda reinventa al pañuelo y lo convierte en aliado de la primavera–verano. Dependiendo de su tamaño, puede ser bandana, top, pollera o incluso bolso improvisado. Un ítem pequeño con infinitas posibilidades.

• Lunares a la vista: el estampado eterno que vuelve con fuerza

De los vestidos románticos a las siluetas urbanas y los guiños retro, los lunares confirman que nunca pasan de moda. Este año regresan con propuestas audaces que los consagran como protagonistas del guardarropa.

• Se entregan los Emmy, los premios a lo mejor de la tevé

El domingo, desde las 21, con alfombra roja desde las 20, tendrá lugar en Los Ángeles la ceremonia que celebra la temporada televisiva estadounidense. Hay favoritos, pero gran incertidumbre.

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.

Recuerde que, con cinco cupones sucesivos del Súper Cartonazo que salen con el diario del domingo, podrá ganar un Renault Kwid 0 km o 20.000.000 de pesos.