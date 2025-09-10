Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los jueces del Juicio a las Juntas reciben el Honoris Causa en la Facultad de Derecho de la UNLP

Los jueces del Juicio a las Juntas reciben el Honoris Causa en la Facultad de Derecho de la UNLP

Fotos: Iván Campos

10 de Septiembre de 2025 | 18:31

Escuchar esta nota

La Facultad de Derecho de la UNLP rendirá homenaje a los jueces que en 1985 juzgaron a las Juntas Militares de la última dictadura argentina.

Este miércoles, en el Salón de los Espejos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, se les otorga el título de Doctor Honoris Causa, en reconocimiento a su aporte histórico a la justicia y la democracia.

Los magistrados distinguidos serán León Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Alejandro Valerga Araoz. Además, se realizará un homenaje póstumo a familiares de los jueces Andrés J. D’Alessio y Jorge Edwin Torlasco, también integrantes de aquel tribunal histórico.

El acto contará con la introducción del decano Miguel Berri y una exposición a cargo del profesor y exdiputado nacional Federico Storani.

Vale recordar que en aquel juicio, conocido como el Juicio a las Juntas, la Cámara Federal dictó sentencia sobre 709 casos de violaciones a los derechos humanos.

Las condenas incluyeron prisión perpetua para Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, 17 años para Roberto Eduardo Viola, ocho para Armando Lambruschini y cuatro años y seis meses para Orlando Ramón Agosti. Los familiares de jueces fallecidos recibirán menciones póstumas.

Fotos: Iván Campos

Fotos: Iván Campos

Fotos: Iván Campos

Fotos: Iván Campos

Fotos: Iván Campos

Fotos: Iván Campos

Fotos: Iván Campos

Fotos: Iván Campos

Fotos: Iván Campos

Fotos: Iván Campos

Fotos: Iván Campos

Fotos: Iván Campos

Fotos: Iván Campos

Fotos: Iván Campos

Fotos: Iván Campos

Fotos: Iván Campos

Fotos: Iván Campos

Fotos: Iván Campos

Fotos: Iván Campos

Fotos: Iván Campos

Fotos: Iván Campos

Fotos: Iván Campos

