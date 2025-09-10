Odisea en la entrada de un colegio del centro de La Plata: padres alertan por ola de robos con inhibidores de alarma

"Si hay veto, hay marcha": la dura advertencia de los universitarios de La Plata al Gobierno
"Si hay veto, hay marcha": la dura advertencia de los universitarios de La Plata al Gobierno
Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo
Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo
Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo
¡Tiempo loco en La Plata! Sigue la primavera anticipada pero con posibles chaparrones esta tarde
Marianela Mirra defendió a José Alperovich y lo comparó con Mauro Icardi
“El escándalo del año”: quién es el nuevo novio de Eva Anderson que hará explotar todo
Abebe Bikila, el héroe descalzo de Roma 1960: la hazaña que cambió la historia del maratón olímpico
Alerta en Gimnasia: se desgarró Zalazar y es una variante menos
Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Argentina vs Ecuador
Llega al país el primer avión con argentinos deportados por Estados Unidos
ANMAT prohibió la venta de una marca de queso, un suplemente dietario y productos de uso médico
Incertidumbre económica y "sin privilegios": la realidad que atraviesan los jubilados judiciales
Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos
Cuenta DNI de Banco Provincia: qué promociones hay este miércoles 10 de septiembre
VIDEO. Peligro en dos ruedas: trágicas muertes agravan el drama vial
"Es esto o el comunismo en 2027": Luis Caputo a los empresarios, tras el revés electoral
¿De cuánto fue la inflación de agosto? El Indec revela el dato clave de la economía
Los números de la suerte del miércoles 10 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Promesas de inversión dejaron a una mujer de La Plata sin sus ahorros
Son miles los pasaportes defectuoso de argentinos: cómo detectar la falla que es invisible a los ojos y dónde reclamar
Nuevo impuesto a billeteras virtuales en Provincia: montos, detalles, cuando rige y la aclaración de ARBA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La misión cotidiana de llevar a los chicos a la escuela se convirtió en una verdadera odisea para padres de alumnos de una escuela del centro de La Plata. Según denunciaron, desde hace varias semanas ladrones que operan con inhibidores de alarmas ya concretaron varios robos a sus automóviles. Las víctimas aseguraron que hicieron planteos en el colegio y ante la Policía en busca de medidas inmediatas. Por el momento, no tuvieron respuestas.
Esta situación se presenta en torno al Colegio del Centenario, situada en 46 entre 14 y 15. Los damnificados explicaron que el modus operandi que emplean los delincuentes consiste en sacarle el máximo provecho a ese ínterin en el que los padres dejan el coche estacionado y acompañan a los niños a ingresar al establecimiento.
Ese lapso tan breve para los conductores representa, por el contrario, todo el tiempo del mundo para los delincuentes. En tan sólo unos pocos minutos abren los autos auto y se alzan con todo tipo de pertenencias que pueden encontrarse dentro de un habitáculo: ropa, carteras, mochilas, celulares, documentación, entre otras.
En diálogo con este medio afirmaron que "están robando con inhibidores de alarmas, nos está pasando a todos". "En el colegio ya están al tanto de esta situación y también en la Policía que no hace nada".
Frente a ese asedio cotidiano de la delincuencia, los padres consignaron que "estamos muy preocupados por lo que estamos pasando". Con la idea de mitigar los robos en la zona pidieron "que pongan policías o vigilancia por lo menos en el horario de ingreso de los chicos".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí