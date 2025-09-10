Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo de $ 2.000.000 y expectativa por el auto: mañana sale la tarjeta

La Ciudad

Odisea en la entrada de un colegio del centro de La Plata: padres alertan por ola de robos con inhibidores de alarma

10 de Septiembre de 2025 | 09:43

La misión cotidiana de llevar a los chicos a la escuela se convirtió en una verdadera odisea para padres de alumnos de una escuela del centro de La Plata. Según denunciaron, desde hace varias semanas ladrones que operan con inhibidores de alarmas ya concretaron varios robos a sus automóviles. Las víctimas aseguraron que hicieron planteos en el colegio y ante la Policía en busca de medidas inmediatas. Por el momento, no tuvieron respuestas. 

Esta situación se presenta en torno al Colegio del Centenario, situada en 46 entre 14 y 15. Los damnificados explicaron que el modus operandi que emplean los delincuentes consiste en sacarle el máximo provecho a ese ínterin en el que los padres dejan el coche estacionado y acompañan a los niños a ingresar al establecimiento. 

Ese lapso tan breve para los conductores representa, por el contrario, todo el tiempo del mundo para los delincuentes. En tan sólo unos pocos minutos abren los autos auto y se alzan con todo tipo de pertenencias que pueden encontrarse dentro de un habitáculo: ropa, carteras, mochilas, celulares, documentación, entre otras. 

En diálogo con este medio afirmaron que "están robando con inhibidores de alarmas, nos está pasando a todos". "En el colegio ya están al tanto de esta situación y también en la Policía que no hace nada". 

Frente a ese asedio cotidiano de la delincuencia, los padres consignaron que "estamos muy preocupados por lo que estamos pasando". Con la idea de mitigar los robos en la zona pidieron "que pongan policías o vigilancia por lo menos en el horario de ingreso de los chicos". 

