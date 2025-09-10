Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Tensión en La Plata: un caballo se descontroló, murió al chocar contra un árbol e hizo volar al jinete unos 20 metros

10 de Septiembre de 2025 | 11:19

Un grave accidente ocurrió este miércoles en La Plata, cuando un joven de 18 años perdió el control de su caballo y terminó con una herida de consideración en la cabeza en el Barrio Hipódromo de nuestra ciudad.

El hecho sucedió en la avenida 38 entre Diagonal 80 y 120, donde efectivos del Comando de Patrullas encontraron a un joven inconsciente en la vía pública. Minutos después, a pocas cuadras, fue hallado un equino sin vida.

Según fuentes exclusivas que accedió EL DÍA, contaron: "Por lo que se un vareador estaba arriba de su caballo, este se descontroló o algo, no sé qué le habrá pasado y salió corriendo, el hombre dio la cabeza contra un cartel y salió volando 20 metros y el caballo siguió corriendo y se chocó contra un árbol y se mató. El hombre fue llevado en ambulancia, estaba muy grave".

La víctima fue identificada como Lucas Ezequiel Aguilar, domiciliado en calle 35 entre 120 y 121. Según testigos, el muchacho cabalgaba por la zona cuando el animal se descontroló, provocando su caída.

Por último, una ambulancia del SAME trasladó al joven al Hospital Rossi, donde permanece internado con pronóstico reservado. En la causa interviene la UFIJ N° 10, que caratuló el hecho como “Lesiones por accidente”.

 

