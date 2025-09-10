Más de 700 autopartes y restos de autos: golpe a un desarmadero clandestino de La Plata

Un operativo de control contra desarmaderos ilegales culminó en la última jornada con la clausura de un predio en Melchor Romero y el secuestro de más de 700 autopartes. La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 14° de la localidad, quienes inspeccionaron el establecimiento ubicado en calle 158 entre 35 y 36.

Durante el procedimiento se aprehendió a un comerciante de 59 años, propietario del lugar, acusado de dedicarse a la compra y venta de piezas sin la habilitación correspondiente. En el predio fueron hallados vehículos con numeraciones de motor y chasis suprimidas o ilegibles, además de autopartes sin la registración requerida.

Entre los vehículos inspeccionados figuraban un Jeep IKA, un Fiat Duna, un Ford Falcon, un Ford 700 y una camioneta Chevrolet, varios de ellos sin motor, sin patente y con chasis adulterados o inexistentes. Los oficiales contabilizaron un importante número de piezas: 350 puertas, 70 tapas de baúl, 50 capots, 130 paragolpes, 45 tanques de nafta, 45 cubiertas, 22 butacas delanteras, 30 tapas de cilindro, 50 paneles de puertas interiores, 25 torpedos plásticos, 15 radiadores, 6 alternadores, 12 diferenciales de automotor. También se incautaron motores de distintas marcas, algunos con numeraciones suprimidas.

El operativo se enmarcó en la Ley 25.761 sobre desarmaderos y en la Ley 13.081 que regula la inscripción en el Registro Único de Desarmaderos y Actividades Conexas (RUDAC). La UFI N° 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, avaló lo hecho por la policía y dispuso el secuestro de las autopartes y la clausura del predio.

El comerciante, en tanto, recuperó la libertad, aunque quedó formalmente imputado en la causa. Según la investigación, el lugar se dedicaba al desarme de vehículos de procedencia ilícita y a la comercialización de autopartes sin registro, lo que impide rastrear su origen legal.