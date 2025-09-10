Se supo: filtran el nombre del supuesto nuevo novio de Eva Anderson y ¡es una bomba!

Milei ordenó el primer cambio en el Gabinete tras la derrota electoral del domingo
Nuevos momentos. Evangelina Anderson habría recuperado "el tiempo perdido" y estaría disfrutando de su nueva vida de soltera.
Días atrás, trascendió que la modelo estaría “chongueando” con un hombre menor que ella y ahora se sumó un nuevo dato: se trataría de un futbolista que está casado.
Así, Yanina Latorre fue la encargada de informar sobre el polémico affaire de la ex de Martín Demichelis con un hombre en pareja y criticó su postura frente a la prensa.
Sin brindar nombres por respeto a la familia de la persona involucrada, Yanina compartió detalles de cómo inicio el vínculo entre el futbolista y la modelo: "Él habla demasiado. Llega todo. Ella es más recatada. Mucha gente hablando. A los 2 famosos los presentó un amigo en común. De hecho, los encuentros son en el departamento del amigo. El romance (que podría ser el escándalo del año) estaría medio frenadito. Ella está soltera. Él no. Pero parece que ahora se enloqueció con otra, y dejó en stand by a la famosa".
Por otra parte, según informó el portal PrimiciasYa, el hombre en cuestión sería nada más y nada menos que el futbolista de Boca y de la Selección, Leandro Paredes, quien recientemente se convirtió en padre por tercera vez con su esposa Camila Galante.
Sin embargo, la versión de Evangelina Anderson es que no está en pareja con nadie y mucho menos con un casado.
Finalmente, recordemos que, meses atrás, los rumores de que el futbolista estaría siendo infiel a Galante fueron tomando aún más fuerza desde su llegada al país para iniciar su temporada en Boca Juniors. Pero, la pareja se mostró sólida desde el principio y no han reaccionado a los comentarios de los portales.
