Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $ 2.000.000 y expectativa por el auto: mañana sale la tarjeta

Espectáculos |Fútbol: pasión de multitudes

Se supo: filtran el nombre del supuesto nuevo novio de Eva Anderson y ¡es una bomba!

Se supo: filtran el nombre del supuesto nuevo novio de Eva Anderson y ¡es una bomba!
10 de Septiembre de 2025 | 09:29

Escuchar esta nota

Nuevos momentos. Evangelina Anderson habría recuperado "el tiempo perdido" y estaría disfrutando de su nueva vida de soltera.

Días atrás, trascendió que la modelo estaría “chongueando” con un hombre menor que ella y ahora se sumó un nuevo dato: se trataría de un futbolista que está casado. 

Así, Yanina Latorre fue la encargada de informar sobre el polémico affaire de la ex de Martín Demichelis con un hombre en pareja y criticó su postura frente a la prensa.

Sin brindar nombres por respeto a la familia de la persona involucrada, Yanina compartió detalles de cómo inicio el vínculo entre el futbolista y la modelo: "Él habla demasiado. Llega todo. Ella es más recatada. Mucha gente hablando. A los 2 famosos los presentó un amigo en común. De hecho, los encuentros son en el departamento del amigo. El romance (que podría ser el escándalo del año) estaría medio frenadito. Ella está soltera. Él no. Pero parece que ahora se enloqueció con otra, y dejó en stand by a la famosa".

Por otra parte, según informó el portal PrimiciasYa, el hombre en cuestión sería nada más y nada menos que el futbolista de Boca y de la Selección, Leandro Paredes, quien recientemente se convirtió en padre por tercera vez con su esposa Camila Galante. 

Sin embargo, la versión de Evangelina Anderson es que no está en pareja con nadie y mucho menos con un casado. 

LE PUEDE INTERESAR

Daniela Celis confesó qué quiere "chonguear" con  un hombre: “Busco pasarla bien, que tenga su economía y menos de 40 años"

LE PUEDE INTERESAR

Marianela Mirra defendió a José Alperovich y lo comparó con Mauro Icardi

Finalmente, recordemos que, meses atrás, los rumores de que el futbolista estaría siendo infiel a Galante fueron tomando aún más fuerza desde su llegada al país para iniciar su temporada en Boca Juniors. Pero, la pareja se mostró sólida desde el principio y no han reaccionado a los comentarios de los portales.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

“El escándalo del año”: quién es el nuevo novio de Eva Anderson que hará explotar todo

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo

Estudiantes, sin Meza, ¿apuesta por una defensa con cinco?

Alerta en Gimnasia: se desgarró Zalazar y es una variante menos

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo

“El escándalo del año”: quién es el nuevo novio de Eva Anderson que hará explotar todo

UNLP: no habrá clases en colegios y facultades

Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica
+ Leidas

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Estudiantes, sin Meza, ¿apuesta por una defensa con cinco?

Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica

Con una nota Pellegrino hizo su descargo en Gimnasia

“El escándalo del año”: quién es el nuevo novio de Eva Anderson que hará explotar todo

Escándalo por presunto fraude en un comercio

UNLP: no habrá clases en colegios y facultades
Últimas noticias de Espectáculos

¿Del shippeo a romance?: Ángela Torres y Marcos Giles, el platense que enamora en streaming

Daniela Celis confesó qué quiere "chonguear" con  un hombre: “Busco pasarla bien, que tenga su economía y menos de 40 años"

Marianela Mirra defendió a José Alperovich y lo comparó con Mauro Icardi

Yanina Latorre volvió a destrozar a Sofía Martínez: "Es una fantasma y maleducada, en los pasillos la odian todos"
La Ciudad
Odisea en la entrada de un colegio del centro de La Plata: padres alertan por ola de robos con inhibidores de alarma
"Si hay veto, hay marcha": la dura advertencia de los universitarios de La Plata al Gobierno
Son miles los pasaportes defectuosos de argentinos: cómo detectar la falla que es invisible a los ojos y dónde reclamar
Cuenta DNI de Banco Provincia: qué promociones hay este miércoles 10 de septiembre
¡Tiempo loco en La Plata! Sigue la primavera anticipada pero con posibles chaparrones esta tarde
Deportes
La Selección y un tropezón en Guayaquil
“El partido fue otro después de la expulsión”
Mastantuono fue el dueño de la número 10
Otamendi se despidió de las Eliminatorias con una expulsión
Bolivia sueña “Alto” y jugará el Repechaje
Policiales
VIDEO. Peligro en dos ruedas: trágicas muertes agravan el drama vial
Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo
Escándalo por presunto fraude en un comercio
Por quinta vez, un jardín de infantes fue saqueado
Padres y familiares protestaron contra las falsas denuncias
Información General
Abebe Bikila, el héroe descalzo de Roma 1960: la hazaña que cambió la historia del maratón olímpico
Incertidumbre económica y "sin privilegios": la realidad que atraviesan los jubilados judiciales
Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica
Bariloche: clases suspendidas por las nevadas
Tabaquismo: causa 40.000 muertes por año en el país

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla