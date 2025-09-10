Titular, alternativa y el detalle del short: Conmebol oficializó los kit de indumentaria de Estudiantes vs Flamengo

Mientras Eduardo Domínguez se concentra en los duelos que vienen, contra River este sábado de local y contra Flamengo en Brasil el próximo miércoles, la Conmebol confirmó la indumentaria que utilizarán los equipos para los cuartos de final.

Según informó la Conmebol, Estudiantes jugará el partido de ida en Brasil con la camiseta suplente blanca con franjas horizontales rojas, medias blancas y short negro mientras que el arquero tendrá su vestimenta en color beige. El detalle que se destaca es la elección del pantalón puesto que, generalmente, con esa casaca utilizan el short blanco.

Flamengo, por su parte, tendrá la roja y negra con franjas al igual que las medias y el short blanco. El guardameta vestirá de amarillo en su totalidad.

En tanto, para la vuelta, el Pincha lucirá el equipo titular, con la roja y blanca acompañada de short y medias negras mientras que el arquero lo hará de violeta. Para el visitante, el guardameta estará de blanco y el resto del plantel del celeste, en su totalidad.

El árbitro saldrá a la cancha con vestuario celeste y negro en ambos encuentros. El partido de ida será el próximo miércoles 18 a las 21.30 y la vuelta se jugará en UNO el miércoles a la misma hora.