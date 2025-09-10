Orfila busca el equipo para recibir a Unión en el Bosque: cuáles son las dudas del entrenador

En la antesala del comienzo de la fecha 8 de la Liga Profesional, Gimnasia sigue trabajando bajo las órdenes de Alejandro Orfila pensando en el próximo duelo que será ante Unión en el Bosque. El DT mens sana baraja varias alternativas respecto a la ofensiva del equipo que plantará el próximo domingo desde las 15 horas.

El entrenador, que viene de un ensayo ante Racing en el Cilindro para no perder rodaje, encabeza los entrenamientos en Estancia Chica con dudas en el ataque. Con varios días de trabajo por delante, Orfila analiza quién será el acompañante de Marcelo Torres en el ataque.

El Lobo, que busca despegarse del fondo de la Tabla Anual, tiene aún algunas jornadas para ensayar los trabajos de pases, definición y pelotas paradas para definir el equipo titular y la dupla ofensiva. Uno de los grandes interrogantes pasa por la permanencia de Jan Hurtado en el once titular o el regreso de Norberto Briasco, que salió tras una lesión ante Lanús en el Bosque.

El venezolano Hurtado recientemente superó un desgarro, mientras que Briasco alterna momentos de forma con problemas físicos frecuentes. Además, el reciente refuerzo Maximiliano Zalazar sufrió una molestia física y no podrá ser tenido en cuenta para el duelo del fin de semana, lo que complica aún más el armado ofensivo a la hora de pensar el recambio.

El extremo, una de las primeras búsquedas triperas en el mercado de pases, no solo perdió protagonismo en el equipo -comenzó como titular y perdió el puesto tras las dos primeras fechas- sufrió una dolencia en el amistoso disputado en el Cilindro y no estará a disposición ante los santafesinos. La lesión muscular, una lesión fibrilar, anuncia que tampoco estará -al menos- frente a Deportivo Riestra.