La inflación de agosto fue del 1,9 %: los alimentos que más subieron y los que bajaron de precio
La inflación de agosto fue del 1,9 %: los alimentos que más subieron y los que bajaron de precio
Conmoción en EE.UU: quién era Charlie Kirk, el influencer que apoyaba a Trump asesinado en un acto
Con un guiño a los gobernadores, Lisandro Catalán publicó su primer mensaje como ministro del Interior
VIDEO. Cierra la histórica Galería Rivadavia de La Plata, la nostalgia de los comerciantes y vecinos
Titular, alternativa y el detalle del short: Conmebol oficializó los kit de indumentaria de Estudiantes vs Flamengo
¡Bombazo sacude al mundo Boca! Filtraron el nombre del supuesto nuevo novio de Eva Anderson
"Apologistas del delirio" y "patéticos": Longobardi fulminó a Majul y al platense Trebucq
Conmoción tras el hallazgo sin vida de una joven en su vivienda de La Plata
Ricardo Darín contó cómo se enteró que será abuelo: el Chino Darín y Úrsula Corbero serán padres por primera vez
Orfila busca el equipo para recibir a Unión en el Bosque: cuáles son las dudas del entrenador
Wanda Nara encendió las pantallas con la respuesta al tatuaje que se tapó Mauro Icardi
Todos los días no pasa lo mismo: lo que se viene con EL DIA del domingo
Tensión en La Plata: un caballo se descontroló, murió al chocar contra un árbol e hizo volar al jinete unos 20 metros
Un informe reveló que en el Gran La Plata, el suicidio fue la principal causa de muerte violenta en 2024
VIDEO.- Máxima tensión: se entregó la nena de 14 años que se había atrincherado con un arma en una escuela de Mendoza
VIDEO. Un ciclista resultó herido tras ser embestido por un micro de la Línea 273 en el Camino General Belgrano
La motosierra pasa por los clubes de barrio: cambian condiciones y recortan subsidios de luz y gas
Histórico hallazgo de la NASA: posibles rastros de vida en Marte
CGT Regional La Plata: respaldo contundente al Futuro Colectivo
Fuerte denuncia de padres: por invasión de ratas suspenden las clases en una escuela especial del centro de La Plata
Un ranking ubica a La Plata entre las ciudades en donde más milanesas se piden por delivery
"Si hay veto, hay marcha": la dura advertencia de los universitarios de La Plata al Gobierno
Argentina perderá el liderazgo en el ranking FIFA después de la derrota ante Ecuador
Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo
Odisea en la entrada de un colegio del centro de La Plata: padres alertan por ola de robos con inhibidores de alarma
Nuevo impuesto a billeteras virtuales en Provincia: montos, detalles, cuando rige y la aclaración de ARBA
Vecinos de Abasto cortaron Ruta 36 para reclamar el arreglo de las calles
La Casa Blanca niega que Trump haya escrito un mensaje de cumpleaños al fallecido traficante sexual Epstein
Máxima tensión: Polonia derribó drones rusos con ayuda de la OTAN
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En la antesala del comienzo de la fecha 8 de la Liga Profesional, Gimnasia sigue trabajando bajo las órdenes de Alejandro Orfila pensando en el próximo duelo que será ante Unión en el Bosque. El DT mens sana baraja varias alternativas respecto a la ofensiva del equipo que plantará el próximo domingo desde las 15 horas.
El entrenador, que viene de un ensayo ante Racing en el Cilindro para no perder rodaje, encabeza los entrenamientos en Estancia Chica con dudas en el ataque. Con varios días de trabajo por delante, Orfila analiza quién será el acompañante de Marcelo Torres en el ataque.
El Lobo, que busca despegarse del fondo de la Tabla Anual, tiene aún algunas jornadas para ensayar los trabajos de pases, definición y pelotas paradas para definir el equipo titular y la dupla ofensiva. Uno de los grandes interrogantes pasa por la permanencia de Jan Hurtado en el once titular o el regreso de Norberto Briasco, que salió tras una lesión ante Lanús en el Bosque.
El venezolano Hurtado recientemente superó un desgarro, mientras que Briasco alterna momentos de forma con problemas físicos frecuentes. Además, el reciente refuerzo Maximiliano Zalazar sufrió una molestia física y no podrá ser tenido en cuenta para el duelo del fin de semana, lo que complica aún más el armado ofensivo a la hora de pensar el recambio.
El extremo, una de las primeras búsquedas triperas en el mercado de pases, no solo perdió protagonismo en el equipo -comenzó como titular y perdió el puesto tras las dos primeras fechas- sufrió una dolencia en el amistoso disputado en el Cilindro y no estará a disposición ante los santafesinos. La lesión muscular, una lesión fibrilar, anuncia que tampoco estará -al menos- frente a Deportivo Riestra.
LE PUEDE INTERESAR
Titular, alternativa y el detalle del short: Conmebol oficializó los kit de indumentaria de Estudiantes vs Flamengo
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí