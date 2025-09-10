CGT Regional La Plata: respaldo contundente al Futuro Colectivo

La CGT Regional La Plata celebra la amplia concurrencia de todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires que el domingo votó e hizo honor a este acto democrático, apoyando con una marcada claridad politica al peronismo, en unidad con el movimiento obrero y la ciudadanía, dando como resultado una jornada histórica y significativa.

Esta gran elección que se hizo en el amplio territorio bonaerense es la reafirmación de nuestra lucha incansable, un pueblo que no olvida que la salida es colectiva y por eso decidió poner un freno a las políticas de ajuste y a las medidas despiadadas contra los más débiles.

En este camino de reconstrucción pisamos cada vez más fuerte; por eso, más que nunca tenemos que cuidar nuestros derechos conquistados, porque no vamos a aceptar dar un paso atrás; y los que aún nos faltan alcanzar, porque no sólo nuestra Provincia, sino fundamental-mente, nuestra Argentina es para todos y todas.

En este camino, el gobernador Axel Kiciilof fue quien tomó las riendas, se puso al frente y fue parte fundamental en hacer posible una unidad en la que muchos descreyeron. No tenemos techo, quienes así lo piensan se equivocan.

Ayer, vimos que el resultado del desdoblamiento electoral propuesto por nuestro Gobernador funcionó y nos permitió alzar con fuerza la voz de nuestra provincia en todo el territorio nacional. Pusimos las necesidades de nuestra gente en el centro de la agenda y lo seguiremos haciendo. Los resultados son contundentes y abren una perspectiva esperanzadora hacia el futuro.

Este Gobernador que se puso al hombro la elección bonaerense se levanta con solidez como conductor politico de la etapa que viene, porque desde la Unidad y como Movimiento Obrero, debemos afianzarnos en la lucha de la defensa de cada puesto de trabajo, la soberanía y la justicia social. Estos son nuestros pilares, y son Innegociables.

En este camino de reconstrucción invitamos a todos los sectores que comparten los valores de justicia y equidad, con la certeza de que el pueblo bonaerense ya eligió el camino. Desde la CGT Regional La Plata nos ponemos de pie para defender lo logrado y para seguir construyendo, junto a todo el campo popular, una Argentina soberana, justa e inclusiva.

JULIO CESAR CASTRO HECTOR NIEVES ANTONINO DI TOMASSO

SECRETARIOS GENERALES CGT REGIONAL LA PLATA

Berisso, Ensenada, Magdalena, Brandsen, General Paz y Punta Indio.

10 de septiembre de 2025