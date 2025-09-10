CGT Regional La Plata: respaldo contundente al Futuro Colectivo

La inflación de agosto fue del 1,9 % y acumula 33,6 % en los últimos 12 meses
La inflación de agosto fue del 1,9 % y acumula 33,6 % en los últimos 12 meses
Tensión en La Plata: un caballo se descontroló, murió al chocar contra un árbol e hizo volar al jinete unos 20 metros
VIDEO.- Máxima tensión: se entregó la nena de 14 años que se había atrincherado con un arma en una escuela de Mendoza
Un informe reveló que en el Gran La Plata, el suicidio fue la principal causa de muerte violenta en 2024
VIDEO. Un ciclista resultó herido tras ser embestido por un micro de la Línea 273 en el Camino General Belgrano
La motosierra pasa por los clubes de barrio: cambian condiciones y recortan subsidios de luz y gas
Histórico hallazgo de la NASA: posibles rastros de vida en Marte
Fuerte denuncia de padres: por invasión de ratas suspenden las clases en una escuela especial del centro de La Plata
Un ranking ubica a La Plata entre las ciudades en donde más milanesas se piden por delivery
¡Bombazo sacude al mundo Boca! Filtraron el nombre del supuesto nuevo novio de Eva Anderson
"Si hay veto, hay marcha": la dura advertencia de los universitarios de La Plata al Gobierno
Argentina perderá el liderazgo en el ranking FIFA después de la derrota ante Ecuador
Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo
Odisea en la entrada de un colegio del centro de La Plata: padres alertan por ola de robos con inhibidores de alarma
Nuevo impuesto a billeteras virtuales en Provincia: montos, detalles, cuando rige y la aclaración de ARBA
La Casa Blanca niega que Trump haya escrito un mensaje de cumpleaños al fallecido traficante sexual Epstein
Máxima tensión: Polonia derribó drones rusos con ayuda de la OTAN
Al menos 9 muertos y 118 heridos en el balance inicial de los ataques aéreos israelíes en Yemen
¿Del shippeo a romance?: Ángela Torres y Marcos Giles, el platense que enamora en streaming
Abebe Bikila, el héroe descalzo de Roma 1960: la hazaña que cambió la historia del maratón olímpico
¡Tiempo loco en La Plata! Sigue la primavera anticipada pero con posibles chaparrones esta tarde
ANMAT prohibió la venta de una marca de queso, un suplemento dietario y productos de uso médico
49 años sin Sergio Karakachoff, defensor de derechos humanos en plena dictadura
La UNLP inauguró el primer aula inmersiva para promover vocaciones en Geología y Geoquímica
Llega al país el primer avión con argentinos deportados por Estados Unidos
Incertidumbre económica y "sin privilegios": la realidad que atraviesan los jubilados judiciales
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
ESPACIO PATROCINADO
La CGT Regional La Plata celebra la amplia concurrencia de todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires que el domingo votó e hizo honor a este acto democrático, apoyando con una marcada claridad politica al peronismo, en unidad con el movimiento obrero y la ciudadanía, dando como resultado una jornada histórica y significativa.
Esta gran elección que se hizo en el amplio territorio bonaerense es la reafirmación de nuestra lucha incansable, un pueblo que no olvida que la salida es colectiva y por eso decidió poner un freno a las políticas de ajuste y a las medidas despiadadas contra los más débiles.
En este camino de reconstrucción pisamos cada vez más fuerte; por eso, más que nunca tenemos que cuidar nuestros derechos conquistados, porque no vamos a aceptar dar un paso atrás; y los que aún nos faltan alcanzar, porque no sólo nuestra Provincia, sino fundamental-mente, nuestra Argentina es para todos y todas.
En este camino, el gobernador Axel Kiciilof fue quien tomó las riendas, se puso al frente y fue parte fundamental en hacer posible una unidad en la que muchos descreyeron. No tenemos techo, quienes así lo piensan se equivocan.
Ayer, vimos que el resultado del desdoblamiento electoral propuesto por nuestro Gobernador funcionó y nos permitió alzar con fuerza la voz de nuestra provincia en todo el territorio nacional. Pusimos las necesidades de nuestra gente en el centro de la agenda y lo seguiremos haciendo. Los resultados son contundentes y abren una perspectiva esperanzadora hacia el futuro.
Este Gobernador que se puso al hombro la elección bonaerense se levanta con solidez como conductor politico de la etapa que viene, porque desde la Unidad y como Movimiento Obrero, debemos afianzarnos en la lucha de la defensa de cada puesto de trabajo, la soberanía y la justicia social. Estos son nuestros pilares, y son Innegociables.
En este camino de reconstrucción invitamos a todos los sectores que comparten los valores de justicia y equidad, con la certeza de que el pueblo bonaerense ya eligió el camino. Desde la CGT Regional La Plata nos ponemos de pie para defender lo logrado y para seguir construyendo, junto a todo el campo popular, una Argentina soberana, justa e inclusiva.
JULIO CESAR CASTRO HECTOR NIEVES ANTONINO DI TOMASSO
SECRETARIOS GENERALES CGT REGIONAL LA PLATA
Berisso, Ensenada, Magdalena, Brandsen, General Paz y Punta Indio.
10 de septiembre de 2025
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?