Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $ 2.000.000 y expectativa por el auto: mañana sale la tarjeta

Marcas y Tendencias |Berisso - Ensenada - Magdalena - Brandsen - Gral Paz - Punta Indio

CGT Regional La Plata: respaldo contundente al Futuro Colectivo

ESPACIO PATROCINADO

CGT Regional La Plata: respaldo contundente al Futuro Colectivo
10 de Septiembre de 2025 | 16:26

La CGT Regional La Plata celebra la amplia concurrencia de todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires que el domingo votó e hizo honor a este acto democrático, apoyando con una marcada claridad politica al peronismo, en unidad con el movimiento obrero y la ciudadanía, dando como resultado una jornada histórica y significativa.

Esta gran elección que se hizo en el amplio territorio bonaerense es la reafirmación de nuestra lucha incansable, un pueblo que no olvida que la salida es colectiva y por eso decidió poner un freno a las políticas de ajuste y a las medidas despiadadas contra los más débiles.

En este camino de reconstrucción pisamos cada vez más fuerte; por eso, más que nunca tenemos que cuidar nuestros derechos conquistados, porque no vamos a aceptar dar un paso atrás; y los que aún nos faltan alcanzar, porque no sólo nuestra Provincia, sino fundamental-mente, nuestra Argentina es para todos y todas.

En este camino, el gobernador Axel Kiciilof fue quien tomó las riendas, se puso al frente y fue parte fundamental en hacer posible una unidad en la que muchos descreyeron. No tenemos techo, quienes así lo piensan se equivocan.

Ayer, vimos que el resultado del desdoblamiento electoral propuesto por nuestro Gobernador funcionó y nos permitió alzar con fuerza la voz de nuestra provincia en todo el territorio nacional. Pusimos las necesidades de nuestra gente en el centro de la agenda y lo seguiremos haciendo. Los resultados son contundentes y abren una perspectiva esperanzadora hacia el futuro.

Este Gobernador que se puso al hombro la elección bonaerense se levanta con solidez como conductor politico de la etapa que viene, porque desde la Unidad y como Movimiento Obrero, debemos afianzarnos en la lucha de la defensa de cada puesto de trabajo, la soberanía y la justicia social. Estos son nuestros pilares, y son Innegociables.

En este camino de reconstrucción invitamos a todos los sectores que comparten los valores de justicia y equidad, con la certeza de que el pueblo bonaerense ya eligió el camino. Desde la CGT Regional La Plata nos ponemos de pie para defender lo logrado y para seguir construyendo, junto a todo el campo popular, una Argentina soberana, justa e inclusiva.

JULIO CESAR CASTRO HECTOR NIEVES ANTONINO DI TOMASSO

SECRETARIOS GENERALES  CGT REGIONAL LA PLATA

Berisso, Ensenada, Magdalena, Brandsen, General Paz y Punta Indio.

10 de septiembre de 2025

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Leidas

Milei ordenó el primer cambio en el Gabinete tras la derrota electoral del domingo

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Odisea en la entrada de un colegio del centro de La Plata: padres alertan por ola de robos con inhibidores de alarma

ANMAT prohibió la venta de una marca de queso, un suplemento dietario y productos de uso médico

La Boleta Única Papel debuta en la Provincia en octubre: qué es y el paso a paso para votar

Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica

Estudiantes, sin Meza, ¿apuesta por una defensa con cinco?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla