Conmoción tras el hallazgo sin vida de una joven en su vivienda de La Plata

Un trágico episodio tuvo lugar en la noche del martes en La Plata, cuando una joven de 20 años fue encontrada sin vida en su vivienda de 151 y 49 bis. El hecho ocurrió cerca de las 21.40 y en el lugar se hicieron presentes agentes de la policía y del SAME.
Al lugar acudieron efectivos del Comando de Patrullas de La Plata, personal de la Guardia Urbana Preventiva y una ambulancia del SAME. Según el informe oficial, los médicos constataron el deceso de la joven alrededor de las 22 horas, pese a los intentos de reanimación practicados por familiares y personal de emergencias.
Fuentes policiales indicaron que en la habitación se hallaron varios elementos que fueron secuestrados junto con un teléfono celular para ser sometidos a peritajes por parte de Policía Científica. El hecho es investigado bajo la carátula "averiguación causales de muerte".
El padre de la víctima relató que llegó al domicilio casi al mismo tiempo que la ambulancia y encontró a su hija sin signos vitales, por lo que intentó socorrerla practicándole maniobras de RCP hasta la llegada del personal médico. En esa línea, recordó que no había notado estados de ánimo que fueran alarmantes y desconocía las causas que la motivaron a llevar esa decisión.
Pasada la medianoche, el personal de la Policía Científica llevó a cabo las tareas correspondientes y dieron lugar a la autopsia. La investigación quedó en manos de la fiscalía de turno, que dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes y los peritajes de los elementos secuestrados.
