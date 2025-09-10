VIDEO.- Máxima tensión en una escuela de Mendoza: alumna de 14 años se atrincheró con un arma y le disparó a la policía

Una adolescente de 14 años se atrincheró con un arma en una escuela de Mendoza y efectuó disparos cuando la policía intentó ingresar al establecimiento para ayudarla. En el lugar hay un amplio operativo y hasta el momento no se registraron heridos.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder la prensa, este miércoles una alumna de la Escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, en La Paz, ingresó armada a la institución, se atrincheró y realizó al menos tres disparos.

Desde el medio MDZ agregaron que el arma, calibre 9 milímetros, pertenece a su papá, quien es efectivo policial de Mendoza.

Hasta ahora los motivos de este accionar se desconocen y en el lugar trabaja personal policial, de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), del Grupo Especial de Seguridad (GES) y del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS).

A su vez, se espera la llegada de profesionales de la Dirección de Acompañamiento Escolar, junto con otros especialistas del Ministerio de Seguridad.

Con el correr de los minutos, nuevas imágenes mostraron el momento en el que la Policía intentó ingresar a la escuela y la adolescente les disparó para evitar la ayuda.

A más de tres horas del inicio del operativo en la Escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, en La Paz, la Policía mendocina quiso poner a resguardo a la adolescente, pero la menor los repeló con disparos.

