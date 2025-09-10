VIDEO. Cierra la histórica Galería Rivadavia de La Plata, la nostalgia de los comerciantes y vecinos

La Galería Rivadavia, una de las históricas de La Plata con más de 50 años acompañando a los platenses, se despide de la ciudad para siempre. La nostalgia y los recuerdos de trabajadores y clientes se instaló en el aire con un halo de tristeza.

Ubicada en calle 8 entre 49 y 50, con salida a calle 50 entre 7 y 8, supo ser un paseo obligatorio para vecinos y turistas que pasean por el centro comercial platense. Cerca de 20 locales pasaron décadas entre sus pasillos, que hoy se encuentran prácticamente vacíos.

Los últimos detalles de los pocos comerciantes que quedan, poco a poco van desapareciendo. Mientras tanto, los lamento ya se volvieron una moneda corriente entre quienes conocían la decisión y los que se enteran por estas horas.

Amílcar, uno de los primeros comerciantes de Galería Rivadavia, dueño del local de vestidos de fiesta que supo vestir a más de tres generaciones, aseguró en diálogo con Diario EL DIA: “Se vendió la galería y nos tenemos que ir después de más de 40 años. Cada uno de los comerciantes tuvo que buscar un lugar en base a lo que puede acceder, con capacidad, algo que en La Plata no es tan fácil”.

Sobre la reacción de los clientes, contó: “Mi gente, con la cual trabajé durante tres generaciones como mínimo, están con la pena lógica y no lo pueden creer. Como los sorprende a ellos, me sorprendió a mí cuando me lo dijeron”.

Hasta fines de septiembre tienen tiempo para terminar de vaciar los locales, mientras esperan “que nos están terminando el otro local”. En cuanto al futuro de la galería, comentó: “Nos dijeron que van a hacer un Adidas sobre calle 8 y dos mega locales pero todavía no hay nada confirmado”.

“No me resulta que se tengan que ir, después de tantos años. Si van a hacer otro complejo más importante, bueno, pero en principio nos da un poco de añoranza”, se sinceró una vecina. Un trabajador, dedicado al mantenimiento del lugar, lamentó: “Tristeza y emoción. Empieza otra etapa y hay que empezar por otro lado. Van a tirar todo”.